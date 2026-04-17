Классический украинский зеленый борщ получится гораздо вкуснее с секретным ингредиентом.

Ароматный зеленый борщ украинцы любят не меньше, чем традиционный красный. Суп с щавелем и другой молодой зеленью для многих людей стал кулинарным символом весны. Это витаминное блюдо имеет массу полезных свойств и обладает приятной кислинкой.

Мы расскажем, как приготовить самый вкусный зеленый борщ - классический рецепт в данном случае дополняется секретным ингредиентом для легкого сливочного аромата. Сам по себе способ приготовления блюда несложен и доступен даже ребенку.

Зеленый борщ - рецепт классический

Хотя это блюдо и называют борщом, на самом деле это суп с молодым щавелем. Настоящий украинский зеленый борщ принято готовить на наваристом мясном бульоне, хотя вы, конечно, можете сделать постный вариант. Неотъемлемой частью блюда также считается вареное яйцо и сметана, что придают ему дополнительную сытность и смягчают кислоту щавеля.

Чтобы получился самый вкусный украинский зеленый борщ, рецепт предлагает приготовить его из таких ингредиентов:

около трехсот граммов мяса;

три картофелины;

большой пучок щавеля;

два лавровых листа;

луковица;

морковь;

две столовые ложки подсолнечного масла;

пятьдесят граммов сливочного масла;

два яйца;

соль, перец молотый и другие специи;

петрушка, укроп, перья лука и любая другая зелень.

Мясо желательно брать с небольшим количеством жира и на кости, чтобы бульон получился наваристым. Щавель можно использовать как свежий, так и консервированный.

Промойте мясо, выложите в кастрюлю с водой и сварите бульон. Свинина и говядина варятся около часа, курятина - полчаса. В процессе не забывайте снимать пенку с поверхности воды. Почистите и нарежьте картошку, а затем положите в бульон. Варите минут десять. Одновременно с овощем добавьте в воду лавровый лист.

Морковь и лук нарежьте кусочками в форме кубика. Обжарьте на подсолнечном масле до мягкости, что займет около минуты. Влейте на сковороду пару ложек бульона, протушите овощи еще несколько минут и переложите в кастрюлю.

Далее в бульон добавляем кубик сливочного масла - это и есть тот самый секретный ингредиент, с которым борщ зеленый заиграет новыми красками. Шпинат промойте, нашинкуйте и также всыпьте в бульон. Варите еще две минуты и выключите огонь, после чего приправьте солью и любимыми специями.

Дайте блюду немного постоять под крышкой. Подавайте зеленый борщ с щавелем и яйцом, сваренным вкрутую и нарезанным на кубики. Для приятного вкуса в тарелку рекомендуется добавить пару ложек сметаны.

