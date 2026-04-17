Ароматный зеленый борщ украинцы любят не меньше, чем традиционный красный. Суп с щавелем и другой молодой зеленью для многих людей стал кулинарным символом весны. Это витаминное блюдо имеет массу полезных свойств и обладает приятной кислинкой.
Мы расскажем, как приготовить самый вкусный зеленый борщ - классический рецепт в данном случае дополняется секретным ингредиентом для легкого сливочного аромата. Сам по себе способ приготовления блюда несложен и доступен даже ребенку.
Зеленый борщ - рецепт классический
Хотя это блюдо и называют борщом, на самом деле это суп с молодым щавелем. Настоящий украинский зеленый борщ принято готовить на наваристом мясном бульоне, хотя вы, конечно, можете сделать постный вариант. Неотъемлемой частью блюда также считается вареное яйцо и сметана, что придают ему дополнительную сытность и смягчают кислоту щавеля.
Чтобы получился самый вкусный украинский зеленый борщ, рецепт предлагает приготовить его из таких ингредиентов:
- около трехсот граммов мяса;
- три картофелины;
- большой пучок щавеля;
- два лавровых листа;
- луковица;
- морковь;
- две столовые ложки подсолнечного масла;
- пятьдесят граммов сливочного масла;
- два яйца;
- соль, перец молотый и другие специи;
- петрушка, укроп, перья лука и любая другая зелень.
Мясо желательно брать с небольшим количеством жира и на кости, чтобы бульон получился наваристым. Щавель можно использовать как свежий, так и консервированный.
Промойте мясо, выложите в кастрюлю с водой и сварите бульон. Свинина и говядина варятся около часа, курятина - полчаса. В процессе не забывайте снимать пенку с поверхности воды. Почистите и нарежьте картошку, а затем положите в бульон. Варите минут десять. Одновременно с овощем добавьте в воду лавровый лист.
Морковь и лук нарежьте кусочками в форме кубика. Обжарьте на подсолнечном масле до мягкости, что займет около минуты. Влейте на сковороду пару ложек бульона, протушите овощи еще несколько минут и переложите в кастрюлю.
Далее в бульон добавляем кубик сливочного масла - это и есть тот самый секретный ингредиент, с которым борщ зеленый заиграет новыми красками. Шпинат промойте, нашинкуйте и также всыпьте в бульон. Варите еще две минуты и выключите огонь, после чего приправьте солью и любимыми специями.
Дайте блюду немного постоять под крышкой. Подавайте зеленый борщ с щавелем и яйцом, сваренным вкрутую и нарезанным на кубики. Для приятного вкуса в тарелку рекомендуется добавить пару ложек сметаны.