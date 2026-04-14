Некоторые загранпаспорта уже утратили силу, и с ними за границу не выпустят.

Загранпаспорт в Украине выдается на ограниченный срок, после чего его нужно заменить. В Миграционной службе украинцев предупредили – часть документов уже сейчас считается недействительной. Чтобы не возникло проблем с пересечением границы, их нужно как можно скорее обновить.

Кому нужно заменить загранпаспорт

В аккаунте Миграционной службы Украины появилось напоминание для граждан. У миллионов украинцев уже сейчас документы недействительны. Речь идет о людях, у которых есть паспорт гражданина Украины для выезда за границу с продленным сроком действия. Правительство разрешило использовать их до 28 октября 2025 года, но на данный момент такие документы больше не действуют.

Поэтому, если у вас есть "продленный" паспорт, пограничники могут не разрешить вам выезд из Украины. А если вы уже находитесь за границей, вас не пропустят на любой авиационный рейс.

Поэтому заменить загранпаспорт необходимо трем категориям граждан:

тем, у кого срок действия документа подходит к концу или уже истек;

владельцам "продленных" паспортов по старому порядку;

если в документ внесли сведения о несовершеннолетних детях по временной процедуре для граждан, которые вынуждены были срочно покинуть Украину.

Напомним, что детям до 16 лет загранпаспорта выдают на 4 года, с 16 лет и взрослым – на 10 лет. Заменять паспорт лучше заранее, ведь вас могут не пропустить, даже если до окончания срока осталось несколько месяцев.

Где можно заменить загранпаспорт

На сайте ГМСУ указано, что получить новый документ можно в паспортных столах, подразделениях Миграционной службы и ЦНАПах. Услуга платная, а сумма зависит от срока оформления.

Также в Миграционной службе объяснили, где заменить заграничный паспорт за границей. В таком случае следует обращаться в украинское дипломатическое учреждение. Также подать заявление можно в зарубежное подразделение сервиса "Документ", действующее в Польше, Германии, Чехии, Молдове и многих других странах.

Что нужно для замены загранпаспорта

Список необходимых документов включает заявление по установленному образцу, государственный паспорт, свидетельство о рождении и квитанцию об уплате административного сбора. Подробнее о том, какие документы нужны для заграничного паспорта, вам могут рассказать сотрудники соответствующего учреждения.

