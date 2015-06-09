Турчинов: Следствие выяснит, кто дал разрешение строить нефтебазу рядом с воинской частью с боевым арсеналом (видео)

Пожар на нефтебазе мог быть ликвидирован вчера, если бы пожарники обратились за помощью.

Об этом на брифинге на месте пожара, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

"В 16 часов это началось, а к пожарным обратились где-то в 18:30. 1,5 часа они пытались своими силами тушить пожар. Если бы своевременно они обратились к специалистам, то локализовать эту проблему можно было еще вчера", - заявил Турчинов.

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Также Турчинов сообщил, что по факту пожара на нефтебазе под Васильковым начато еще одно уголовное производство, в рамках которого следствие выяснит, кто давал разрешение на строительство нефтебазы рядом с воинской частью с боевым арсеналом.

"Хотел бы обратить внимание, что на этом примере, мы видим, как преступные действия приводят к серьезным и опасным последствиям. Именно потому, что любыми законами, положениями жестко запрещено у военных частей, которые имеют боевой арсенал, располагать любые нефтебазы, взрывоопасные объекты ит. д. Именно поэтому, сейчас открыто не только уголовное дело, которое будет выяснять причины пожара, но и уголовное дело, в рамках которого, будут выяснено, кто давал или не давал разрешение, какие основания были для строительства возле воинской части этих нефтебаз. Безусловно, все виновные будут отвечать в уголовном порядке", - заявил Турчинов.