Рассказываем, как избавиться от кротов на участке простым и доступным способом.

Кроты на участке - это не всегда зло. На самом деле эти маленькие животные помогают избавляться от личинок и вредителей в почве. Но когда кротов становится слишком много, то польза быстро превращается в проблему: подземные ходы разрушают корни растений, портят газон, а по проложенным тоннелям на участок могут пробираться мыши и полевки. Поэтому многие и ищут способ быстро и без лишних затрат избавиться от незваных "гостей". И такой вариант действительно есть - разбираемся, чего больше всего боятся кроты и как это можно использовать на практике.

Как избавиться от кротов на огороде и в саду без "химии"

Дачники давно задаются вопросом, какое самое эффективное средство от кротов можно использовать, не навредив при этом огороду, саду и домашним животным? Оказывается, это средство стоит у вас в шкафчике на кухне, пишет издание Martha Stewart.

Видео дня

Речь идет об обычном столовом уксусе, на основе которого готовят отпугивающий раствор.

Что нужно сделать:

смешать 1 стакан белого уксуса с 3 стаканами воды;

перелить полученный раствор в пульверизатор;

обрабатывать им места, где заметны следы кротов, а также заливать прямо в обнаруженные ходы.

По словам эксперта по борьбе с вредителями Джеффа Шумахера, резкий запах уксуса действует как отпугиватель и со временем заставляет животных покинуть участок.

Важно учитывать, что это не постоянное решение: такую обработку придется повторять каждые несколько дней, особенно после дождя, так как во влажной почве средство работает слабее. И еще один момент: нельзя распылять раствор на сами растения и их корни - он может им навредить.

Как работает уксус: он не содержит агрессивной химии, не опасен для детей и домашних животных при аккуратном использовании и не причиняет вреда самим кротам. Все дело в том, что эти животные крайне чувствительны к запахам - резкий кислый аромат им неприятен, поэтому они стараются избегать таких мест.

Как избавиться от кротов народными средствами - другие варианты

Если хочется решить проблему более радикально, можно воспользоваться отловом. Для этого применяют специальные живые ловушки - крота аккуратно ловят и затем выпускают в другом месте (с учетом местных правил).

Есть и более простые способы. Например, хорошо работают вибрационные отпугиватели - колышки на солнечных батареях или ультразвуковые устройства. Их размещают по участку, чтобы создать постоянный дискомфорт для животных.

Среди народных вариантов также используют касторовое масло - оно также отпугивает кротов своим запахом, и высаживают растения-репелленты - например, нарциссы.

