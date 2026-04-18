Более половины британцев хотят вернуться в Евросоюз

Среди британских избирателей растет поддержка возвращения в Евросоюз, а не просто вхождения в единый рынок. Об этом пишет Guardian.

Согласно исследованию, отражающему отношение избирателей спустя 10 лет после референдума по Brexit, более 80% сторонников Лейбористской партии, Либерально-демократической партии и Партии зеленых выступают за этот вариант.

Эксперты, проводившие исследование Best for Britain, отметили, что "сдержанный" подход Лейбористской партии к этому вопросу означает, что она рискует потерять поддержку среди прогрессивных избирателей и в избирательных округах "красной стены".

Хотя 61% всех избирателей поддержали нынешний подход правительства к отношениям с ЕС, только 19% сделали это "решительно", показало исследование.

Полное возвращение в ЕС поддержали 53% всех избирателей, при этом поддержка составила 83% среди избирателей Лейбористской партии, 84% среди либерал-демократов и 82% среди Партии зеленых, показал опрос.

Среди избирателей Консервативной и Реформистской партий эту политику поддержали 39% и 18% соответственно, согласно данным Best for Britain.

Исследователи протестировали шесть сценариев, включая продолжение политики лейбористов с низкими амбициями, сохранение сделки Бориса Джонсона, дальнейшее отклонение от курса, вступление в таможенный союз и единый рынок, а также возвращение в ЕС.

Возвращение в таможенный союз и единый рынок, против которого решительно выступает лейбористская партия, стало бы политической проблемой, поскольку вновь обострило бы разногласия прошлого.

"Это требует глубокого обсуждения суверенитета, потому что [возвращение в таможенный союз и единый рынок] предполагает передачу значительной части нашего регулирования на аутсорсинг", и ни одна партия не сможет "заручиться поддержкой общественности в ходе этих затяжных переговоров", - сказал Том Бруфатто, директор по политике и исследованиям организации Best for Britain.

