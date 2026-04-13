Чтобы абрикосы, яблони и другие плоды не гнили к осени, опрыскайте сад еще весной.

Каждый владелец фруктовых деревьев сталкивался с проблемой, когда молодые плоды на деревьях покрываются гнилью и опадают раньше срока. Чаще всего причиной такой беды является монилиоз. Из-за него до 70% урожая из сада может пропасть, поэтому борьбу лучше начать как можно раньше.

Почему на деревьях гниют яблоки и другие плоды

Обычно преждевременное гниение плодов вызывает монилиоз - опасное грибковое заболевание, живущее на плодовых деревьях. Заметить его признаки можно ещё с весны - цветки становятся черными и сухими, будто обгорели, а на листьях появляются коричневые ожоги. Плоды на зараженном дереве быстро покрываются гнилью с маленькими белыми точками. Особенно молниеносно инфекция распространяется во влажную прохладную погоду.

Зная, почему гниют плоды на деревьях, важно как можно быстрее начать лечение. Если этого не сделать, то споры заболевания быстро перейдут на соседние растения. Наиболее часто встречается монилиоз абрикоса, персика, яблонь, вишня, айвы.

Чтобы побороть болезнь, нужно сочетание нескольких мер. Во-первых, зараженные ветки и фрукты нужно обрезать секатором. Срезанные остатки не оставляйте в саду, а сожгите или выбросьте в мусорку, поскольку они считаются источниками инфекции. Во-вторых, сад обязательно нужно опрыскать.

Обработка абрикоса от монилиоза и других плодов проводится как минимум дважды за весну - в середине апреля, когда цветочные почки набухают, и в конце апреля в период опадания цветков. Если симптомы болезни не ушли, то процедуру повторяют летом.

Химические препараты от монилиоза

Биологи придумали немало современных препаратов, способных уничтожить споры монилиоза. Стоит быть готовыми к тому, что болезнь может не удастся победить за одну обработку или даже за один год. Однако при регулярных обработках плодовая гниль обязательно уйдет с огорода.

Чтобы деревья не болели, их поливают под корень антигрибковыми веществами. Для этого применяют специальные системные фунгициды от монилиоза, а также препараты широкого действия. Наиболее эффективны по отзывам садоводов такие средства:

Скор;

Хорус;

Свитч;

Актара;

бордосская смесь;

медный купорос.

Выберите один препарат из списка, приготовив его по инструкции производителя. Назвать одно самое эффективное средство от монилиоза нельзя, ведь со временем грибок может привыкнуть к любому препарату и выработать иммунитет. Поэтому средства рекомендуется чередовать.

Народные средства от монилиоза

Если не хочется применять "химию", можно позаботиться о саде с применением народной мудрости. Такие методы борьбы обязательно нужно сочетать с обрезкой и уничтожением больных веток, иначе ваши усилия окажутся напрасными.

Очень хорошо монилиоз персика, абрикоса и других фруктов лечит чесночный настой. 200 граммов зубчиков чеснока произвольно измельчите и залейте 20 литрами воды. Оставьте настояться на сутки. Затем влейте по 2 литра настоя на каждое дерево, затрагивая также листья и ветки.

Также с инфекцией помогает бороться аптечная ромашка. В данном случае смесь готовится из 500 граммов сушеных цветков, залитых 10 литрами кипятка. Через 12 часов процедите настой через сито и вливайте по литру на растение.

Очень эффективно монилиоз яблони и груши останавливает настой йода. Готовят его из 10 литров воды и 100 граммов аптечного средства, а применяют таким же образом, как чесночный раствор.

