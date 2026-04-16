Будут цвести все лето: ТОП-10 лучших декоративных растений для 'ленивого' ухода

Зелень делает сад живым, уютным и красивым в любое время года, но важно подобрать растения, которые подойдут именно вашему участку.

Весну обычно считают лучшим временем для посадки разных декоративных растений. В этот период почва хорошо пропитана влагой, а не слишком жаркая погода помогает растениям быстро прижиться и начать активно расти. Если правильно выбрать, какие декоративные растения посадить в саду, можно не только временно украсить участок, но и сформировать его облик на годы вперед.

Рассмотрим, какие декоративные деревья можно сажать во дворе для многолетнего роста и длительного цветения.

Какие декоративные кусты посадить на участке – неприхотливые варианты

Сперва рассмотрим 5 растений, отличающихся особенной выносливостью и живучестью: они хорошо справляются с перепадами температуры, засухой и не самой плодородной почвой. К тому же, ухаживать за ними почти не нужно, что очень удобно для тех, кто только начинает заниматься садом.

Лаванда

Это ароматное растение, которое не просто украшает сад, но еще и отпугивает многих вредителей. К тому же, благодаря своим глубоким корням, она может расти даже на скудной и сухой почве.

Седум (очиток)

Это суккулент, то есть растение, которое может накапливать влагу в листьях. Из-за этого он без проблем переживает засуху и продолжает цвести даже тогда, когда другим растениям тяжело.

Хоста

Если вы ищете, какие декоративные растения растут в тени, хоста – один из самых популярных вариантов. Она может расти на одном месте более десяти лет, не требуя пересадки и особенно ценится за разнообразие сортов с разной окраской и узорами листьев.

Эхинацея

Это яркий многолетник, который может на протяжении всего лета притягивать пчел с бабочками, помогая опылять весь сад. Она хорошо растет на солнце и легко переносит засуху, поэтому подходит даже начинающим садоводам.

Аюга (живучка)

Из тех, какие декоративные растения быстро растут, нельзя не выделить Аюгу. Она очень быстро разрастается после высадки, хорошо справляется с сорняками и создает плотный зеленый ковер даже в не самых благоприятных условиях.

Какие самые красивые декоративные растения для дома – приятные на вид

Теперь рассмотрим растения, которые ценятся именно за их яркий вид, долгое цветение или красивую форму. Они помогают придать саду "вкус" и сделать его более ухоженным.

Гортензия

Это кустарник с крупными цветами, которые обладают одной необычной особенностью: они могут менять оттенок в зависимости от кислотности почвы. Это делает растение особенно интересным для садового дизайна.

Спирея

Не знаете, какие декоративные растения растут возле дома соседей? Не обязательно их копировать – посадите спирею. Она пышно цветет, хорошо переносит обрезку и благодаря этому легко подходит для создания самых разных садовых композиций.

Самшит (боксус)

Это вечнозеленое растение, поэтому ни разу в году вы не увидите его "голым". Его часто используют для формирования декоративных бордюров и живых изгородей, поскольку оно хорошо переносит стрижку и быстро восстанавливает форму.

Гебе

Это небольшой кустарник с густой листвой, который сохраняет декоративность даже зимой и хорошо переносит ветер и умеренные морозы. Он быстро растет и легко стрижется, так что из него тоже удобно делать живые изгороди.

Флокс шиловидный

Это почвопокровное растение, а значит уже весной оно быстро закрывает пустые места на участке. Им удобно украшать склоны и труднодоступные места, при этом он настолько активно разрастается, что со временем может "захватить" соседние посадки.

В итоге, если соединить неприхотливые и красивые растения, можно создать гармоничный сад, который не потребует много ухода, но при этом будет радовать глаз на протяжении всего сезона.

Если вы ищете, какие цветы посадить, чтобы клумба цвела все лето, хорошие варианты представлены в нашем материале о том, чем засеять участок, чтобы не ухаживать.

