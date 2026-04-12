Теплые и искренние поздравления с Пасхой тем, кто защищает нашу землю.

Пасха 2026 - это не только о свете, вере и надежде, но и о тех, кто сегодня встречает этот праздник вдали от дома, защищая нашу землю. В эти дни особенно хочется сказать самые теплые слова поддержки всем, благодаря кому мы имеем возможность праздновать.

Подготовили искренние поздравления и открытки с Пасхой для военных - слова, в которых благодарность, сила духа и вера в Победу.

Поздравления с Пасхой своими словами для военных

Христос Воскрес! В эту святую ночь, когда миллионы свечей зажигаются по всей нашей родной земле, ярче всего горит та, которую ты хранишь в сердце - это твой огонь любви к Украине. Пусть Пасха принесет тебе душевный покой посреди бури, теплые вести от родных и напомнит - ты защищаешь святое.

***

Христос Воскрес! Пусть освященная пасха и пасхальный колокол дойдут до вас - хотя бы в мыслях и молитвах тех, кто любит. Держитесь, защитники. Вы – наше все.

***

Каждый рассвет на фронте - это еще одна победа над тьмой. Пасха как раз об этом - свет всегда побеждает. Ты держишь оружие, чтобы миллионы детей могли видеть эти рассветы свободными. Пусть в это утро небо будет чистым, мысли - легкими, а в сердце живет уверенность - Украина победит. С Пасхой! Мирного неба! Христос воскрес!

***

Христос Воскрес! Пасха всегда собирала людей вместе - за одним столом, под одним небом, с одним "Воистину!" на устах. Сегодня часто ваш стол - это окоп, ваша крыша - звездное небо, а братство - крепче любых стен. Пусть этот светлый праздник напомнит вам: вы не одни. За вашей спиной - вся Украина, и каждое сердце бьется в такт с вашим. Вместе - непобедимы.

***

Христос Воскрес! Сегодня за праздничным столом есть пустые места – и каждая семья знает, почему. Мы не забываем. Мы ждем. И мы верим, что следующую Пасху будем праздновать вместе - в свободной Украине.

***

Пасха учит - после самой темной ночи наступает рассвет. Вы знаете это лучше всех, потому что видели такие ночи. Пусть ваш рассвет будет мирным, а возвращение - скорым. Украина гордится каждым из вас. Христос Воскрес!

Картинки с Пасхой для военных

