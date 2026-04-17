Каждый огородник должен запомнить этот список лучших соседей для кабачков.

Кабачки выращивают, наверное, почти все украинцы, у которых есть свои дачные участки. Эта культура неприхотлива, урожайна, знакома и дает множество плодов, которые потом, по древней традиции, каждый уважающий себя огородник предлагает друзьям, знакомым и соседям. Рассказываем, что можно сажать рядом с кабачками, чтобы после сбора урожая вы могли похвастаться его количеством.

Разбираясь в том, что лучше посадить рядом с кабачками, важно понимать взаимосвязь между соседством на грядке и урожайностью. Если рядом с культурой будут расти "неудачные" растения, они или отберут все полезные вещества из почвы, или привлекут опасных насекомых, из-за чего кабачки будут болеть, чахнуть и скудно плодоносить. "Хорошие" же соседи, наоборот, отпугивают вредителей, не конкурируют за питательные компоненты в грунте и, в целом, или развиваются сами по себе, или помогают это делать кабачкам.

Опытные садоводы, которые занимаются земледелием десятки лет, и то не всегда знают, что посадить рядом с кабачками в огороде, чтобы получить тройной урожай или даже лучше. Рассказываем подробно.

Перцы

Кабачки относятся к семейству тыквенных, перцы - нет, но так же, как и их сородичи по биологическому виду, любят плодородные почвы и солнце. Для того, чтобы перцы не конкурировали с кабачками за витамины и микроэлементы, лучше высаживать их на расстоянии друг от друга, а уход им обеспечивать одинаковый - качественные своевременные подкормки и достаточный полив.

Томаты

Можно ли сажать помидоры рядом с кабачками? Да, однозначно, ведь эта культура интересна вредителям, которым не нужны кабачки, и наоборот. В общем-то, и заболеваниям эти два растения подвергаются разным. Благодаря сильной корневой системе томаты получат все необходимые им вещества - кабачки не смогут ничего отнять. К тому же, специфический для насекомых запах помидорной ботвы отпугивает вредителей от соседей.

Капуста

Крестоцветные и тыквенные прекрасно уживаются рядом друг с другом на грядке. Единственный нюанс кроется в корневой системе, которая и у капусты, и у кабачков достаточно мощная. Для того, чтобы защитить представителей флоры от конкуренции, лучше обеспечить достаточно большое расстояние между такими посадками.

Фасоль

Такую культуру хорошо высаживать там, где много солнца - то же самое любят и кабачки. Обмениваться патогенами и вредителями тыквенная культура и фасоль не будут, как и затенять друг друга. Однако если вы практикуете комбинированные посадки, от фасоли придется отказаться - ей не нужны частые подкормки в отличие от многих других растений.

Морковь

Корнеплоды, к которым относится морковь, предпочитают расти на рыхлой и хорошо удобренной почве. Кабачки по соседству - отличный вариант, потому что этой культуре как раз нужны постоянные подкормки. Никакими общими заболеваниями морковь с тыквенной культурой не обмениваются, как и не привлекают одинаковых насекомых-вредителей. Питания и влаги и моркови, и кабачкам будет достаточно, но имейте ввиду - если вы высаживаете плетистый сорт кабачков, он может затенять корнеплод при небольшом расстоянии между грядками.

Свекла

Можно высаживать рядом с кабачками, если размещать подальше, чтобы растение из семейства тыквенных не бросало тень на сахарную красавицу. Свекла, как правило, хорошо растет рядом с тыквенными - общих патогенов нет, как и атак со стороны вредоносных насекомых.

Чеснок

Еще один прекрасный вариант, что посадить рядом с кабачками на грядке. Специфический запах чеснока не нравится насекомым, способным погубить урожай тыквенной культуры, поэтому маленький белый овощ выступает своеобразным щитом для кабачков.

Редис

Прекрасный выбор, если у вас всего одна грядка, и мало места на огороде. Редис созревает быстро - в то время, когда световой день короткий, иначе может пойти в стрелку. Для маленькой грядки такое соседство очень выгодно - к тому моменту как кабачки начнут активно созревать, редис вы уже уберете, а даже если нет - он чудесно растет в междурядьях.

