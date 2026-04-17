Газовая генерация останавливается из-за сниженных прайс-кэпов, – эксглава Оператора ГТС

Дефицит электроэнергии в Украине усугубился на фоне российских атак, проблем с импортом и остановки части газовой генерации, что уже привело к возвращению графиков отключений. Одной из причин этого бывший руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон называет действие прайс-кэпов.

По его словам, административные ценовые ограничения вместе с ПСО искажают рынок и не позволяют системе эффективно реагировать на дефицит.

"Я категорически против любых ПСО и прайс-кэпов, а за рыночные цены и адресные субсидии", – подчеркнул Макогон.

Видео дня

Он подчеркнул, что поддержка генерации должна осуществляться прозрачно, а не через искажение ценовых сигналов на рынке.

Макогон также обратил внимание, что наиболее критичной остается ситуация в утренние часы, когда возобновляемая генерация еще не покрывает спрос, а ограничения импорта из-за прайс-кэпов только усугубляют дефицит.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что из-за занижения прайс-кэпов из энергосистемы "выпадает" до 800 МВт электроэнергии.

