Задержан заместитель командира 58-й мотопехотной бригады

Командование бригады заявило, что полностью поддерживает и всячески содействует проведению досудебного расследования.

Правоохранители задержали заместителя командира 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Об этом сообщили на странице подразделения в Facebook.

"Командование бригады полностью поддерживает и всячески содействует проведению досудебного расследования. Мы заинтересованы в быстром, всестороннем и объективном установлении всех обстоятельств дела", – говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что "в соответствии с Конституцией Украины и уголовно-процессуальным законодательством действует принцип презумпции невиновности". Мол, "любые окончательные выводы о виновности лица возможны исключительно после завершения всестороннего следствия и вступления в законную силу соответствующего решения суда".

"Призываем всех воздерживаться от распространения непроверенной информации, слухов и спекуляций, которые могут помешать объективному расследованию, а также негативно повлиять на репутацию военнослужащих и боеспособность подразделения", – отметили в бригаде.

В подразделении добавили, что 58-я отдельная мотопехотная бригада "продолжает надежно удерживать определенные рубежи обороны на Харьковском направлении и добросовестно выполняет поставленные боевые (специальные) задачи".

"Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что речь идет о подполковнике Максиме Бобровском и "деле о возможном вымогательстве взятки за перевод из одной воинской части в другую".

"В командовании Сухопутных войск ответили УП, что не могут разглашать данные следствия, но заверили, что содействуют расследованию, и посоветовали дождаться решения суда", – пишет издание.

Другие задержания военных в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, в октябре 2025 года в Тернополе задержали банду военных, которые, как утверждали местные активисты, похищали людей и отбирали автомобили во время проведения мобилизации. В Нацполиции подтвердили, что военные на территории Тернопольской области незаконно лишали людей свободы, применяли к ним физическое насилие, пытали, вымогали деньги и отбирали имущество.

Также в августе мы писали, что за взятки при закупках дронов задержаны нардеп и чиновник Нацгвардии. По данным нардепа Алексея Гончаренко, речь шла о члене фракции "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Гончаренко отметил, что тот голосовал за ограничение полномочий антикоррупционных органов.

