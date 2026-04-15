Названы популярные многолетние растения, которые могут стать инвазивными на вашем участке.

Занимаясь выращиванием собственного сада, нужно оценивать не только внешний вид растений, но и их влияние на участок. Все любят неприхотливые цветы, но некоторые из них могут разрастаться слишком буйно. Такие виды называют инвазивными - они быстро захватывают участок, вытесняют остальную зелень и захватывают сад. Обязательно запомните, какие растения нельзя сажать во дворе, ведь их удаление станет настоящей головной болью.

Какие цветы лучше не сажать на своём участке

Список наиболее нежелательных для домашнего выращивания растений назвало издание Southern Living. Эксперты предупреждают, что нельзя сажать рядом с домом культуры со слишком агрессивным поведением. Они могут быть официально не включены в списки инвазивных растений, но все же отмечаются молниеносным ростом.

Ландыши

Список того, какие цветы нельзя сажать на даче, открывают нежные популярные ландыши. Хоть их до сих пор выращивают на многих участках, это может быть ошибкой. Из-за мощного корня эти растения так сильно закрепляются на участке, что вывести их потом почти невозможно. К тому же ландыши очень ядовиты для людей и животных, и это еще один аргумент против выращивания.

Английский плющ

Плющ - наиболее известное инвазивное растение, которое может с поразительной скоростью разрастаться в любых условиях. Большинство людей, которые решили озеленить участок с помощью плюща, потом серьезно об этом пожалели. Если вам все же нравится его внешний вид, рекомендуется выращивать его как комнатное растение, а не на открытой местности.

Барвинок

Популярный в украинской культуре барвинок известен своей неприхотливостью и отлично подходит для украшения могилы. Для домашнего участка это не лучшее решение. Культура разрастается в густые заросли, что затеняют все остальные растения.

Хаутюния

Красивое растения с сердцевидными многоцветными листьями нравится очень многим. Но садовникам лучше избегать его выращивания. Один раз посадив хаутюнию, вы потом не сможете никаким способом ее вывести.

Жимолость японская

Список того, какие цветы нельзя сажать на участке, пополнила изящная жимолость родом из Японии. Это лиана, которая расползается по остальным растениям, запутывается в неаккуратные комки и портит внешний вид сада. Она принесет вашему двору больше мороки, чем пользы.

Мята

Мяту любят все - она полезная для здоровья, приятно пахнет и считается ценной приправой. Но мало кто знает, что нельзя сажать в саду эту зелень, поскольку она молниеносно распространяется по земле. Если все же хочется украсить клумбу мятными кустами, то их лучше высаживать в горшок, а не в открытый грунт.

Дербенник иволистный

Дербенник, известный в народе как плакун-трава, считается полезным болотным лекарственным растением. Агрономы вывели его декоративные сорта для сада, но выращивать его все равно не стоит. На участке дербенник превращается в злостный сорняк, вытесняя все прочие виды.

