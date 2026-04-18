Такого не было даже в СССР: Россия спивается рекордными темпами, – The Telegraph

За один год количество алкогольных психозов в России выросло на треть – невиданный скачок за всю историю наблюдений.

В России количество диагностированных случаев алкоголизма достигло самого высокого уровня за девять лет, несмотря на усилия властей по ограничению потребления алкоголя. Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на данные официальной статистики и расследование российских журналистов.

По информации издания, в 2025 году показатель диагностированного алкоголизма или алкогольного психоза составил 56,9 человека на 100 тысяч населения – самый высокий уровень с 2016 года. Исследовательское издание "Важные истории" проанализировало официальные данные Министерства здравоохранения России и установило, что рост алкоголизма зафиксирован в 69 из 83 регионов страны. При этом реальная картина, вероятно, гораздо хуже, поскольку многие люди с алкогольной зависимостью не обращаются за медицинской помощью или не имеют к ней доступа.

Хронология событий свидетельствует о четкой связи между войной России против Украины и всплеском алкогольных проблем. До 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения в Украину, уровень алкоголизма в стране постепенно снижался. Однако после начала войны статистика Росстата зафиксировала устойчивый рост диагностированной алкогольной зависимости. Наиболее резкий скачок произошел между 2024 и 2025 годами – на 30 процентов, что стало рекордным увеличением за всю историю наблюдений.

Видео дня

Издание отмечает, что, несмотря на государственную программу по снижению потребления алкоголя до 2030 года, продажи крепкого алкоголя в 2024 году выросли до самого высокого уровня за восемь лет и достигли 8,5 литра на душу населения, из которых 5,3 литра приходилось именно на водку. Правительство ввело ряд ограничений: запрет на скидки на алкогольные напитки, запрет на размещение их возле касс, комендантский час на продажу в некоторых регионах, увеличение расстояния между магазинами алкоголя и жилыми домами или школами. В Вологодской области, например, продажу алкоголя в будние дни ограничили двумя часами в сутки. Однако эти меры, как подчеркивает The Telegraph, не дали желаемого эффекта.

Специалист по зависимостям Олег Дмитриев в беседе с Радио Свобода еще в 2024 году рассказывал о критической ситуации с алкоголизмом среди мобилизованных солдат.

"Родственники мобилизованных солдат обращались ко мне и рассказывали, что туда водку доставляли ящиками, продажа была неконтролируемой и люди прямо там напивались до психоза", – рассказывал он.

Он подчеркнул, что такие случаи, скорее всего, не отражаются в официальной статистике.

Алкоголизм, по данным экспертов, стал особенно распространенным явлением в российской армии. Некоторые военнослужащие и блогеры утверждают, что Москва даже вербует людей из реабилитационных центров для участия в войне в Украине. Правозащитные организации фиксируют многочисленные случаи, когда мужчин в состоянии опьянения обманом или под принуждением заставляли подписывать военные контракты.

Алкогольная зависимость также стала распространенной проблемой среди ветеранов и демобилизованных военных, особенно тех, кто страдает от посттравматического стрессового расстройства, депрессии, тревоги и вспышек агрессии.

Параллельно с алкоголизмом в России резко возросло потребление антидепрессантов. По данным аналитической компании DSM, продажи препаратов типа Прозака почти удвоились с 2022 по 2025 год.

Ситуация в России: последние новости

