Как правильно носить AirPods: 90% пользователей делают это неправильно

Многие владельцы AirPods даже не задумываются, что носят их неправильно – а это напрямую влияет на качество звука и комфорт.

Когда вы надеваете Apple AirPods, скорее всего, вы просто вставляете их в уши и немного прокручиваете до ощущения комфорт. Но этого недостаточно: даже если они не выпадают, это не значит, что они расположены правильно

То, как сидят ваши AirPods, влияет на качество звука гораздо сильнее, чем кажется, пишет BGR. Все дело в так называемом акустическом уплотнении – правильная посадка снижает внешний шум и делает звук чище без необходимости увеличивать громкость.

Как правильно носить AirPods

Большинство просто вставляет наушники "как получится" и слегка прокручивает до ощущения комфорта. Если они не выпадают и звук кажется нормальным – значит, все в порядке.

На самом деле ножка наушника должна быть направлена не строго вниз, а в сторону уголка рта. Это не только фиксирует наушник в ушной раковине, но и направляет микрофоны точнее к источнику голоса, улучшая качество связи при звонках.

Если вы используете Apple AirPods Pro, дополнительно стоит слегка прижать наушник и отрегулировать угол и поворот до ощущения плотной посадки. Для модели AirPods Pro 3 это особенно важно – правильное прилегание влияет даже на точность измерения пульса.

У AirPods Pro есть сменные амбушюры разных размеров, чтобы обеспечить оптимальный комфорт. В комплекте обычно идут насадки размера M, но также доступны XXS, XS, S и L. У стандартных AirPods, включая AirPods 4, сменных насадок нет.

Подбор размера – вопрос индивидуальный. Рекомендуется поносить наушники 10–15 минут и проверить, как они держатся во время активности, например, бега или тренировки. Если сидят слишком свободно – попробуйте больший размер, если давят – возьмите меньший.

Вы также можете воспользоваться встроенным тестом на iPhone или iPad:

Откройте "Настройки"

Нажмите на название ваших AirPods (под Apple ID)

Выберите "Акустический тест плотности прилегания" (Ear Tip Fit Test)

Нажмите "Продолжить"

Следуйте инструкциям на экране.

Если все в порядке, появится статус Good Seal для каждого наушника. Если нет – попробуйте изменить положение или заменить амбушюры и повторите тест.

Правильное положение AirPods –это не мелочь, а ключ к качественному звуку. Небольшая корректировка посадки может заметно улучшить впечатления от прослушивания без каких-либо дополнительных настроек.

Ранее эксперты ресурса iFixit разобрали AirPods Pro 3 и поставили им 0 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности. В случае любой даже малейшей поломки придется покупать новые наушники.

УНИАН рассказывал о 5 наушниках, которые аудиофилы советуют вместо AirPods Pro 3. Несмотря на популярность AirPods, конкуренция в сегменте премиальных TWS-наушников становится все жестче.

Вас также могут заинтересовать новости: