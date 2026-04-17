'Интерпайп' представил новую продукцию на международной выставке Tube 2026

Украинская промышленная компания "ИНТЕРПАЙП" представила новую продукцию на крупнейшей в мире выставке трубной продукции TUBE 2026 в немецком Дюссельдорфе.

Согласно сообщению, на этой выставке ИНТЕРПАЙП представил широкой клиентской аудитории расширенную линейку трубной продукции, в том числе новую конструкцию полупремиального резьбового соединения Intrepid SP HT, разработанную для обсадных размеров и обладающую лабораторно подтвержденными высокими показателями прочности.

Кроме того, ИНТЕРПАЙП продемонстрировал расширение ассортимента продукции благодаря приобретению трубного завода в Румынии, своей первой производственной платформы в Европейском Союзе.

"Рынок Европы остается для ИНТЕРПАЙП стратегическим с точки зрения развития. Компания продолжает делать ставку на перспективные ниши, в частности, в зеленой энергетике – на геотермальные и оффшорные ветряные станции, а также сегмент свай и микросвай для строительных проектов", – подчеркивается в сообщении.

ИНТЕРПАЙП уже традиционно для себя принимает участие в крупнейшей в мире выставке трубной продукции TUBE 2026. Этот отраслевой форум раз в два года собирает производителей металлопроката, компании-потребители из строительной, энергетической и машиностроительной отраслей, а также представителей научного сообщества в немецком городе Дюссельдорф.

