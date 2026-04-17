Россияне сосредотачивают силы к югу от одного из ключевых городов на Донбассе: в ДШВ раскрыли подробности

Даже новые дроны, работающие по оптоволокну, теряют эффективность в городе.

Российские войска стягивают ресурсы к южным окраинам Мирнограда в Донецкой области, используя жилую застройку в качестве естественного укрытия. Об этом рассказал начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой в эфире Радио Донбасс Реалии.

"Противник действительно имеет преимущество сейчас в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда. Она предоставляет ему, прежде всего, укрытие", - отметил он.

По словам спикера, сложность нанесения ударов связана с тем, что работе обычных тактических FPV (а не БПЛА категории Middle Strike дальностью 100 км) мешает застройка:

"Высотные здания Мирнограда и Покровска - они как горы, как лес, стоящий перед российской логистикой и прикрывающий их радиогоризонт".

Полевой утверждает, что попытки заглянуть за эти высотки с помощью ретрансляторов или разведчиков, по его словам, упираются в активную работу российской ПВО. Даже новые дроны на оптоволокне в городе теряют эффективность.

Он отметил, что в плотной застройке кабель просто ложится на землю, перегибается или обрывается об острые углы домов, которые "торчат, как зубы".

Несмотря на эти технологические ограничения, спикер заверил, что юг Мирнограда не является абсолютной "слепой зоной".

"Поражения там происходят, однако сложность городского рельефа и приоритеты командования сейчас делают это направление одним из самых сложных для работы беспилотников", - добавил он.

Ранее военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев рассказал, что активное уничтожение логистики заставило российских оккупантов менять первоначальные планы весенне-летней наступательной кампании на фронте.

