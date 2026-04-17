Иран согласился больше никогда не перекрывать Ормузский пролив, - Трамп

Иран согласился никогда больше не закрывать Ормузский пролив. Об этом президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 17 апреля заявил в социальной сети Truth Social.

Как отметил глава Белого дома, Ормузский пролив "больше не будет использоваться как оружие против мира".

"Иран согласился больше никогда не закрывать Ормузский пролив. Он больше не будет использоваться как оружие против мира!" – говорится в сообщении президента Соединенных Штатов.

Как сообщал ранее УНИАН, 17 апреля в Иране заявили, что полностью открывают Ормузский пролив. Министр иностранных дел страны Аббас Аракчи отметил, что в соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов "объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту". Трамп подтвердил открытие Ормузского пролива, однако, по его словам, блокада США "останется в полной силе" в отношении Ирана.

На фоне этих заявлений нефть и газ начали дешеветь на глазах. Цена на нефть марки Brent упала ниже 90 долларов за баррель, то есть потеряла 10%. Цены на газ в Великобритании также упали на фоне надежд на возобновление поставок из Персидского залива. Месячные фьючерсы на газ подешевели почти на 8% – до 98 пенсов, или 57,9 гривны. Это все еще выше, чем до начала конфликта, когда цена была ниже 80 пенсов. Но это также значительно ниже максимума в 180 пенсов, зафиксированного в марте.

