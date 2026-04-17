Дизель в Украине начал дешеветь: что происходит с ценами на АЗС

В период с 13 по 17 апреля средняя оптовая стоимость дизельного топлива снизилась на 3,91 грн/л.

После четырех дней снижения цен и стабильности на европейских рынках часть АЗС в Украине начала снижать цены на заправочных колонках. Пока это не массовое явление, но тренд может усилиться в ближайшее время, пишет профильное издание Enkorr.

Согласно мониторингу Консалтинговой группы "А-95", с 13 по 17 апреля средняя оптовая стоимость бензина снизилась на 0,95 грн/л (66,22 грн/л), дизтоплива – на 3,91 грн/л (84,38 грн/л). Сжиженный газ подешевел на 1,70 грн/л, до 41,74 грн/л.

В то же время в розничной стоимости изменения пока более скромные. За 16 и 17 апреля бензин марки А-95 и дизельное топливо подешевели на 14 коп./л – до 73,01 грн/л и 91,25 грн/л. Сжиженный газ снизился лишь на 3 коп./л до 49,13 грн/л.

Как изменились цены на АЗС

В этот период на 1 грн/л снизили цены на дизельное топливо UPG (91 грн/л), Chipo (91,87 грн/л) и "Авантаж 7" (89,95 грн/л). Криворожская сеть RLS снизила на 40 коп./л (89,50 грн/л).

Сеть Chipo стала почти единственной сетью, которая существенно снизила цены и на бензин: двумя волнами цена была снижена на 4,28 грн/л, до 71,60 грн/л.

Меньшее снижение (на 1 грн/л) зафиксировано в Днепропетровской области, в частности в сети АЗС "БРСМ-Нафта", где цена снизилась до 68,99 грн/л.

Отмечается, что сжиженный газ начал дешеветь в конце недели. По состоянию на 17 апреля на 1 грн/л снизили цены BVS, Ovis и точечно Marshal (в Сумской области): 47,90 грн/л, 48,99 грн/л и 47,99 грн/л. Последний унифицировал стоимость газа во всех регионах до единого уровня. Также на 11–50 коп./л подешевело топливо на станциях "Катрал" и "Автотранс".

Крупные сети пока не реагируют на ситуацию, поскольку находятся под давлением дорогих остатков.

"Между тем из-за обвала оптовых цен рынок приходит в норму: разница между ценами на АЗС и оптовыми ценами по состоянию на 17 апреля составила 6,87 грн/л (+4,64 грн/л за неделю), тогда как в прошлом году этот показатель составлял 8,40 грн/л. Более месяца оптовые цены были выше розничных", – резюмировали специалисты.

Стоимость топлива на АЗС – последние новости

16 апреля стало известно, что средние цены на премиальный бензин на АЗС снизились. Средняя стоимость премиального 95-го бензина упала тогда на 51 копейку – до 76,58 грн/литр. В то же время средняя стоимость дизеля и автогаза почти не изменилась.

14 апреля сообщалось, что стоимость дизельного топлива на АЗС выросла на 74 копейки по сравнению с 13 апреля.

