НАТО ищет технологии, способные 'засекать' дроны низко над землей

Представитель НАТО сообщил журналистам, что Альянс обновляет подход к воздушному наблюдению.

Изучив войны в Украине и Иране, чиновники НАТО начали переосмысливать системы воздушного наблюдения, пишет издание Breaking Defense со ссылкой на верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО по вопросам трансформации, адмирала Пьера Вандье.

"Мы видели, что происходит в этих местах. В этой войне важна экономическая составляющая, нужно думать о цене выстрела, лучших способах оповещения, обнаруживать или уничтожать цели с меньшими затратами, чем у врага", – рассказал адмирал.

Вандье сказал, что НАТО переосмысливает весь спектр наблюдения и обороны, включая интегрированный мониторинг воздушного пространства, системы командования и управления, а также противовоздушную оборону, которые важны для длительной войны.

Видео дня

Чиновник указал на текущую программу Объединенных сил наблюдения и контроля, направленную на замену устаревших самолетов систем воздушного предупреждения и контроля. НАТО использует самолеты Boeing E-3A, которые находятся на службе с 1980-х годов и приближаются к концу срока службы.

Эти самолеты оснащены дальнобойными радарами и пассивными датчиками для обнаружения воздушных и наземных целей на больших расстояниях. Они выполнили сотни патрульных миссий вдоль Балтийского и Черного морей и сыграли ключевую роль в наблюдении за небом над Украиной. Однако НАТО хочет отказаться от зависимости от одного ресурса и создать многодоменную сеть наблюдения, построенную из различных систем командования, управления и разведки.

"Среди прочего, НАТО будет использовать космические, воздушные, наземные компоненты, а также усовершенствованные радары, которые будет очень трудно уничтожить", – добавил Вандье.

Чтобы ускорить программу, в прошлом месяце НАТО обратилось к промышленности с запросом информации об определении текущих и новых технологий обнаружения, отслеживания и идентификации воздушных угроз. В сообщении указывалось, что интерес представляют технологии, способные обнаруживать цели на низких высотах.

Подгруппа из 10 государств-членов согласилась приобрести парк воздушных платформ раннего предупреждения. Однако точный тип еще предстоит выбрать, отметили авторы. В то же время НАТО ожидает, что расширенная программа воздушного наблюдения дополнит и поддержит растущие требования к воздушному наблюдению, которые ранее покрывались флотом НАТО.

Военный офицер также заявил, что на основе полученных ответов будет подготовлен план программы развития возможностей, направленный на обеспечение первого этапа усиленного воздушного наблюдения до конца 2026 года.

Напомним, что в Европе частные компании не имеют права сбивать или глушить беспилотники – даже если те пролетают над их территорией и воспринимаются как угроза. Поэтому бизнес и охранные структуры все чаще обращаются к системам обнаружения дронов.

Детекторы дронов сканируют радио- или оптические сигналы, чтобы обнаружить беспилотник. Некоторые модели способны определять не только сам факт присутствия дрона, но и то, что "видит" его камера, а также местонахождение оператора.

