Россияне продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области, – DeepState

Речь идет о Родинском и Червоном Лимане.

Российские оккупанты продвигаются вблизи двух населенных пунктов Покровского района Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram мониторинговый проект DeepState.

"Враг продвинулся в Родинском и Червоном Лимане", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отмечал, что в ближайшее время российские оккупанты могут перейти к глухой обороне на определенных участках фронта на юге, чтобы сосредоточить свои усилия на захвате Донецкой области.

Он сказал, что Путину крайне важно достичь весомых результатов до мая, однако эти планы рушатся.

Романенко отмечает, что у России нет ресурсов для того, чтобы оказывать давление одновременно на нескольких направлениях. Поэтому вражеское командование перебрасывает резервы на более приоритетные участки. По его словам, сейчас перед оккупантами стоит задача продвигаться на Покровском направлении и в сторону Константиновки Донецкой области. При этом он добавил, что так называемое "пасхальное перемирие" враг использовал для того, чтобы перебросить технику с Бердянского направления в Донецкую область.

Также Романенко отметил, что провоенные российские блогеры уже начали подготавливать население РФ к переходу оккупантов в оборону на Херсонском и Запорожском направлениях. Причина этого – усиление потенциала ВСУ.

Военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отмечает, что на весну и лето у РФ есть ресурсы для ведения активных боевых действий, но переброска дополнительных 20 тыс. солдат коренным образом не изменит ситуацию на фронте.

Он напомнил, что на пике активности боевых действий в районе Покровска и Мирнограда враг сосредоточивал там группировку войск численностью до 150 и даже в некоторые дни до 170 тыс. человек личного состава. По его словам, российские потери в месячном исчислении составляют более 30 тыс. убитых и раненых российских военных. То есть, фактически 20 тысяч – это такой компенсационный механизм, призванный обеспечить компенсацию потерь.

