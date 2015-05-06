Эвакуация из Непала: украинцы делят один паек на троих и спят на взлетно-посадочной полосе (фото)

Об этом он написал в Facebook.

«Думаю, что эта спасательная операция должна войти в историю, как самая бездарная и циничная акция государства в отношении своих граждан. Кормили очень хорошо - примерно 30 сухпайков на всех (99 человек плюс спасатели и экипаж). Людям приходилось делить 1 паек на 3х. Многие вообще остались голодными. Правда в аэропорту Дели, Зорян Шкиряк кормил людей за свои деньги», - написал активист.

НЕПАЛ. Думаю, что эта спасательная операция должна войти в историю, как самая бездарная и циничная акция государства в о... Posted by Ilia Kenigshtein on 6 Май 2015 г.

Он также добавил, что у одного ребенка при путешествии обнаружили отит. «У врачей даже нет банального нафтизина. При в взлете и посадке болело сильно - отит. Посоветовали заставлять его зевать», - рассказал он.

Кенигштейн также опубликовал фотографию аэропорта в Баку – украинцы спят прямо на взлетно-посадочной полосе.

Читайте такжеИл-76 с эвакуированными из Непала украинцами приземлился в Баку (фото)

Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля.

30 апреля для эвакуации украинцев из Непала вылетел военно-транспортный самолет Ил-76 Минобороны. Он совершил посадку в Дели, где выяснилось, что самолет требует ремонта. Детали для ремонта передавали из Украины.

Самолет смог забрать украинцев из Катманду только 5 мая. Ожидается, что эвакуированные из Непала граждане прибудут в Киев сегодня поздно вечером.