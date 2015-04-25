В Непале произошло самое мощное за 80 лет землетрясение, число погибших приближается к 800

В результате землетрясения сотни людей погибли, в столице Непала Катманду упала башня 19 века, а в Гималаях сошли смертоносные лавины, сообщает Reuters.

"Сотни людей погибли, сообщается о все больших убытках. Разрушения не ограничиваются какими-то районами Непала. Удару подверглась почти вся страна", - цитирует агентство Кришну Прасада Дхакала, заместителя главы миссии в посольстве Непала в Нью-Дели.

Читайте такжеНовую Зеландию сотрясло мощное землетрясение возможны повторные толчкиПо последним данным, число погибших возросло до 758, по меньшей мере 181 из них приходится на столицу страны Катманду. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного министерства внутренних дел Непала. Также сообщается о гибели 34 человек в северной Индии и одного человека в Бангладеш.

Это землетрясение стало самым разрушительным в стране с 1934 года.