Украинский самолет эвакуирует из Непала 11 иностранцев - МИД
По состоянию на 15.00 в списках на возвращение в Украину из Непала находятся 75 граждан Украины и 11 иностранцев.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Twitter.
"Оперативная информация от консулов из Катманду на 15.00: в списках на эвакуацию из Непала - 75 граждан Украины, 11 иностранцев", - сказано в сообщении.
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В МИД уточнили, что среди иностранцев - граждане Грузии, Франции, Польши, России.
Аеропорт м.Катманду, #Непал, наші співвітчизники. pic.twitter.com/vQJ6bvCHdr
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 5 Травень 2015
Как сообщал УНИАН, количество жертв землетрясения в Непале составляет более 7 тыс. человек, пострадавших – более 14,3 тыс.
По данным МИД, общее количество граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в Непале, составляет 210 человек. В списки лиц, которые желают эвакуироваться, внесено около 100 украинцев.
30 апреля для эвакуации украинцев вылетел самолет Ил-76 Минобороны. Он сделал временную посадку в Дели, где выяснилось, что самолет требует ремонта. Детали для ремонта передавали с Украины.
Напомним, что вылет самолета из Непала запланировано в 15 часов по местному времени.