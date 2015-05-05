Украинский самолет эвакуирует из Непала 11 иностранцев - МИД

Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Twitter.

"Оперативная информация от консулов из Катманду на 15.00: в списках на эвакуацию из Непала - 75 граждан Украины, 11 иностранцев", - сказано в сообщении.

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В МИД уточнили, что среди иностранцев - граждане Грузии, Франции, Польши, России.

Как сообщал УНИАН, количество жертв землетрясения в Непале составляет более 7 тыс. человек, пострадавших – более 14,3 тыс.

По данным МИД, общее количество граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в Непале, составляет 210 человек. В списки лиц, которые желают эвакуироваться, внесено около 100 украинцев.

30 апреля для эвакуации украинцев вылетел самолет Ил-76 Минобороны. Он сделал временную посадку в Дели, где выяснилось, что самолет требует ремонта. Детали для ремонта передавали с Украины.

Напомним, что вылет самолета из Непала запланировано в 15 часов по местному времени.