Google заблокировал обновления Chrome в оккупированном Крыму

Как рассказал изданию TJ проживающий на территории полуострова Антон Лучников, также не удается скачать новую версию браузера с официального сайта Google Chrome: при попытке перейти по ссылке появляется сообщение "404. That's an error. That's all we know", передает "Новое время".

Отмечается, что об аналогичных проблемах сообщали посетители сайта my-chrome.ru, которые проживают в Крыму. Онb жаловались на то, что браузер также перестал обновляться.

Напомним, ранее сообщалось, что после подписания президентом США Бараком Обамой указа о введении дополнительных санкций в отношении Крыма, жители полуострова могут остаться без привычных интернет-сервисов и программ.