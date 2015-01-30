Google заблокировал обновления Chrome в оккупированном Крыму
Компания Google начала блокировать загрузку обновлений для своего браузера Chrome пользователями, находящимися на территории оккупированного Россией Крыма.
Как рассказал изданию TJ проживающий на территории полуострова Антон Лучников, также не удается скачать новую версию браузера с официального сайта Google Chrome: при попытке перейти по ссылке появляется сообщение "404. That's an error. That's all we know", передает "Новое время".
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Отмечается, что об аналогичных проблемах сообщали посетители сайта my-chrome.ru, которые проживают в Крыму. Онb жаловались на то, что браузер также перестал обновляться.
Напомним, ранее сообщалось, что после подписания президентом США Бараком Обамой указа о введении дополнительных санкций в отношении Крыма, жители полуострова могут остаться без привычных интернет-сервисов и программ.