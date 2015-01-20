Российские военные уничтожили 31-й блокпост на Бахмутской трассе, идет бой за 29-й - боец

Российские военные уничтожили 31-й блокпост на Бахмутской трассе. Сейчас идет бой за 29-й.

Об этом сообщил блогер Сергей Иванов на своей странице в Facebook.

"31-й блокпост на Бахмутке русские уничтожили. После 6-часового артобстрела из всего, что только возможно, пошли танки. Наши сожгли один, однако до сих пор не ясно, какое количество сил и техники задействовано в этой операции, которая имеет своей целью окружить с.Крымское, заперев базирующуюся там 24-ю бригаду ВСУ. В с.Желобок вошли русские военные. Не сепары, не казаки - русня", - пишет он.

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Информацию Иванова подтверждает боец батальона "Донбасс" Евгений Шевченко.

"Танки прорвались на Бахмутке и россияне уже зашли в с. Желобок. 24 бригада, наши соседи, понеся потери, под ураганным огнем всех видов артиллерийского вооружения оставила 31-й блокпост. Идёт бой за 29-й!" - сообщил он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на командира батальона «Донбасс», народный депутат (фракция «Самопомич») Семен Семенченко, боевики артударами нанесли серьезных повреждений 31-м блокпосту на Бахмутской трассе в Луганской области, имеется большое количество раненых.