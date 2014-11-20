Боевики все еще атакуют силы АТО у Бахмутской трассы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Продолжаются массированные обстрелы боевиками в районе Бахмутской трассы, террористы из реактивных установок «Град» дважды обстреляли опорный пункт возле с. Муратово, а также из артиллерии и танков - позиции украинских военных возле сел Сокольники и Трехизбенка», - отметил он.

Читайте такжеСиловики уничтожили укрепления боевиков в аэропорту ДонецкаНапомним, 19 ноября боевики обстреливали из танков, «Градов» и минометов позиции сил АТО в районе Бахмутской трассы. «Продолжаются обстрелы боевиками позиций сил АТО в районе Бахмутской трассы. Террористы из реактивных установок «Град» обстреляли блокпост НГУ возле с. Нижнее. Возле сел Сокольники и Трехизбенка наши опорные пункты были обстреляны из танков, минометов и гранатометов», - отмечал Лысенко.