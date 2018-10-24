Присвоение $20 миллионов "Ощадбанка": десятерым задержанным сообщили о подозрении

Среди фигурантов дела - сын действующего народного депутата, который, по данным следствия, вместе с другими бенефициарными владельцами группы «Креатив» приобрел корпоративные права «Чорноморгидрожелезобетон», приобретенные за счет средств банка.

Десятерым лицам, которых накануне задержало Национальное антикоррупционное бюро Украины, сообщили о подозрении в завладении 20 миллионами долларов кредитных средств "Ощадбанка".

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, прокуроры подали в суд ходатайства в отношении всех подозреваемых об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 миллионов гривен.

Отмечается, что среди фигурантов дела - два действующих и один бывший работник банка, в том числе - заместитель председателя правления банка, которые готовили документацию по выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика.

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"Их действия прокурорами квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 Криминального кодекса Украины", - сообщили в прокуратуре.

Также о подозрении в совершении преступлений по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины сообщили оценщику, которая дала оценку имущественным правам по фиктивному договору поставки, который был принят банком как обеспечение кредита.

Кроме того, подозрение сообщено 5 лицам - главному бухгалтеру и работникам предприятий группы «Креатив», которые для достижения совместного умысла по завладению денежными средствами банка подделали ряд документов и непосредственно осуществляли легализацию средств путем перевода средств в безналичную форму.

В то же время сообщение о подозрении объявили сыну действующего народного депутата, который, по данным следствия, вместе с другими бенефициарными владельцами группы «Креатив» (на то время) приобрел корпоративные права ПАО «Чорноморгидрожелезобетон», приобретенные за счет средств банка.

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"Им инкриминируются действия, предусмотренные ч.5 ст.191 (отдельным как пособничество в совершении указанного преступления), ч.3 ст.209, ч.1 ст.366 УК Украины", - отметили в САП.

В прокуратуре сообщили, что, по версии следствия, в течение сентября 2013 – января 2014 годов бенефициарные владельцы группы «Креатив» по предварительному сговору со служебными лицами ЧАО «Креатив», должностными лицами «Ощадбанка», ООО «ЗМЖ», работниками ЧАО «Креатив Групп» и ООО «Кредитное Брокерское Агентство», завладели денежными средствами, полученными ЧАО «Креатив» в АО «Ощадбанк» по договору кредитной линии в сумме 20 миллионов долларов США, что на момент совершения преступления составляло 160 миллионов гривень.

"Вышеуказанный договор кредитной линии является таким, который заключен в нарушение требований кредитной политики АО «Ощадбанк» и таким, что никогда не был обеспечен залогом имущественных прав. В частности, как установлено позже хозяйственными судами, поставки товара по договору, право требования по которому на сумму более 100 миллионов гривен банком взято в качестве обеспечения кредита, не осуществлялись", - заявили в САП.

Таким образом, утверждают в ведомстве, «Ощадбанк» безосновательно, в нарушение требований кредитной политики госбанка заключил с ЧАО «Креатив» договор кредитной линии на сумму 20 миллионов долларов (160 миллионов гривень в эквиваленте), хотя имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не более 7 миллионов долларов (56 миллионов гривень).

Как сообщал УНИАН, 24 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали десять человек, которых подозревают в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка".