В НАБУ сообщили детали задержания 10 человек по подозрению в присвоении $20 миллионов "Ощадбанка"

Среди задержанных - три топ-менеджера банка (два действующих и один бывший).

23 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали десять человек, которых подозревают в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди задержанных - три топ-менеджера банка (два действующих и один бывший). Одна из них работает заместителем председателя правления "Ощадбанка", а на момент совершения преступления была директором департамента корпоративного бизнеса этого банка. Вторая подозреваемая - начальник отдела управления проектного финансирования (ранее была заместителем этого отдела). Третий подозреваемый - бывший начальник управления проектного финансирования "Ощадбанка", который уволился в 2015 году.

Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", экс-служебные и должностные лица предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.

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По данным следствия, в 2013 -2015 годах должностные лица компаний, входивших в холдинг "Креатив", вступили в сговор с должностными лицами "Ощадбанка". Они подделали документы для получения в банке кредита на сумму 20 млн долларов якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за рубеж на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. После того этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью.

По данным НАБУ, принимая решение по кредиту, топ-менеджеры "Ощадбанка" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.

Из-за коррупционной схемы из "Ощадбанка" вывели 20 млн долларов, что на момент совершения преступления составляло 160 млн грн. Это привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к убыткам "Ощадбанка" на сумму 133 млн грн из-за осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.

Сейчас детективы НАБУ осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.