Гослекслужба предлагает выдавать лицензии на каждую аптеку
Государственная служба по лекарственным средствам (Гослекслужба) предлагает выдавать лицензии для ведения розничных продаж лекарств на каждую отдельную аптеку.
Об этом сообщил председатель ведомства Михаил Пасечник, передает "Апостроф". Он отметил, что в настоящее время лицензия выдается юридическому лицу или физическому лицу-предпринимателю, которые могут владеть от одной до нескольких аптек.
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Гослекслужба подготовила соответствующий документ, который находится на согласовании у Министерства юстиции. «Получается, что если одна из аптек сети нарушит лицензионные условия, которые приведут к тому, что лицензию нужно будет забрать, блокируется работа всей сети. Хотя нарушение может быть в одной точке, по халатности работника и прочее»,– поясняет Михаил Пасечник.
Для тех, у кого есть действующая лицензия, Гослекслужба предлагает проводить переоформление без дополнительных плат. Помимо этого ведомство предлагает внести правки в законодательство относительно отмены лицензирования импорта активных фармацевтических ингредиентов с 1 января 2015 года.