Гослекслужба предлагает выдавать лицензии на каждую аптеку

Об этом сообщил председатель ведомства Михаил Пасечник, передает "Апостроф". Он отметил, что в настоящее время лицензия выдается юридическому лицу или физическому лицу-предпринимателю, которые могут владеть от одной до нескольких аптек.

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Гослекслужба подготовила соответствующий документ, который находится на согласовании у Министерства юстиции. «Получается, что если одна из аптек сети нарушит лицензионные условия, которые приведут к тому, что лицензию нужно будет забрать, блокируется работа всей сети. Хотя нарушение может быть в одной точке, по халатности работника и прочее»,– поясняет Михаил Пасечник.

Для тех, у кого есть действующая лицензия, Гослекслужба предлагает проводить переоформление без дополнительных плат. Помимо этого ведомство предлагает внести правки в законодательство относительно отмены лицензирования импорта активных фармацевтических ингредиентов с 1 января 2015 года.