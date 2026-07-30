Миллионы бабочек каждый год слетаются в одни и те же леса: загадка до сих пор не разгадана

Миграция бабочек-монархов – одно из величайших путешествий в природе.

Каждую осень миллионы бабочек-монархов преодолевают около 3000 километров из южной Канады и северных Соединенных Штатов, чтобы провести зиму в прохладных пихтовых лесах центральной Мексики. Но, как пишет as.com, за этим необыкновенным зрелищем скрывается большая история государственной защиты, научных открытий и восстановления экологии. Благодаря этому леса к западу от Мехико превратились в заповедник, который признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первые федеральные указы об охране мест зимовки бабочек-монархов были приняты в 1980 году. Тогда были взяты под охрану леса, в которых зимой обитает более миллиона этих бабочек. Это позволило остановить неконтролируемую вырубку лесов в некоторых из наиболее важных мест обитания и положил начало тому, что в конечном итоге стало биосферным заповедником бабочек-монархов.

Заповедник занимает площадь более 56 гектаров в 80 км к северо-западу от Мехико в горном регионе, покрытом густыми лесами. Разнообразие высот создает множество микроклиматов, поддерживающих многочисленные местные растения и животных, которые не встречаются больше нигде.

Видео дня

Каждую осень миллионы, а в некоторые годы, возможно, и миллиард бабочек-монархов со всей Северной Америки собираются в небольших лесных массивах на территории заповедника. Их ярко-оранжевые крылья так плотно покрывают деревья, что склоны холмов словно меняют цвет. Огромный вес такого количества бабочек способен даже согнуть ветви деревьев.

С наступлением весны бабочки-монархи начинают обратный путь на север. В течение следующих восьми месяцев миграция охватывает четыре последовательных поколения, по мере того как бабочки распространяются по Соединенным Штатам и в восточную Канаду.

Несмотря на десятилетия научных исследований, одна загадка остается неразгаданной: как именно каждое новое поколение находит путь обратно в те же леса в центральной Мексике, где их предки проводили зиму.

Бабочки Украины

Напомним, что в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили насекомое-"аристократа" – бабочку Махаона. Это один из самых крупных и эффектных представителей энтомофауны Украины. До 2021 года махаон был занесен в Красную книгу Украины.

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