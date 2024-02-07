Причем главная польза идет не от начинки, а от самого коржа.

Мы уже знаем, что некоторые продукты полезны для здоровья, в то время как другие могут только навредить. При этом существует немало мифов и ложных представлений о том, в какую категорию попадает тот или иной продукт. Например, пиццу часто пренебрежительно называют фастфудом и считают не очень здоровой пищей.

Но новое медицинское исследование показывает, что это любимое большинством людей блюдо на самом деле довольно полезно для здоровья. Научный отчет, опубликованный в American Journal of Clinical Nutrition, описывает как потребление белка влияет на старение. Исследователи из Университета Тафтса собирали данные в течение 32 лет, изучая жизнь почти 50 тысяч женщин.

Исследователи считали участников "здоровыми пожилыми людьми", если у них не было 11 распространенных хронических заболеваний, и они поддерживали когнитивные функции, физические функции и психическое здоровье на приемлемом уровне.

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Как выяснилось, женщины с более высоким потреблением растительных белков — определенных в исследовании как белки из хлеба, пиццы, фруктов, овощей, картофельного пюре, бобов, хлопьев и выпечки — имели на 46% больше шансов сохранить здоровье во время старения, отметили исследователи. У этих женщин была меньшая вероятность ослабления или развития таких заболеваний, как диабет, рак, болезни сердца и снижение когнитивных функций в более позднем возрасте.

При этом участники, которые в большей степени потребляли животные белки, такие как мясо, сыр, молоко и морепродукты, имели худшее здоровье в старости.

"Потребление белка в среднем возрасте было связано с укреплением здоровья в пожилом возрасте. ... Мы также обнаружили, что источник белка имеет значение. Получение большей части белка из растительных источников в среднем возрасте, а также небольшое количество животного белка, по-видимому, способствует хорошему здоровью и хорошему выживанию в пожилом возрасте", - сказал ведущий автор исследования, эпидемиолог по питанию Андрес Ардиссон Корат, научный сотрудник Центра исследований старения в области питания человека Жана Майера при Университете Тафтса (США).

Исследователи отметили, что животный белок имеет умеренную связь с меньшим количеством ограничений по старению, но потребление растительного белка имеет более последовательную связь во всех направлениях и более сильную пользу для психического и когнитивного здоровья в пожилом возрасте.

"Те, кто потреблял большее количество животного белка, имели тенденцию к большему количеству хронических заболеваний и не могли получить улучшенную физическую функцию, которую мы обычно связываем с потреблением белка", – сказал Корат.

По словам ученых, растительный белок связан с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических заболеваний. Это способствует хорошему физическому функционированию за счет усиления синтеза мышц. И он поступает из пищевых источников, которые обычно содержат высококачественные углеводы, такие как пищевые волокна, витамины и минералы, а также антиоксиданты.

Другие научные исследования на тему здоровья

Как писал УНИАН, ученые проанализировали, можно ли гипертоникам пить зеленый чай. Отталкиваясь от того, что этот напиток содержит кофеин, следует, что гипертоникам необходимо с опаской к нему относиться. Однако не все так однозначно.

Также мы рассказывали, что подростки, у которых больше братьев и сестер, имеют худшее психическое здоровье. Психологи имеют две гипотезы, почему именно существует эта связь между количеством детей в семье и их психическим здоровьем.

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