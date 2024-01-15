Если пить зеленый чай при высоком давлении, то можно получить неожиданный эффект, выяснили ученые.

Гипертоники, - люди, страдающие от высокого давления, должны следить за тем, что потребляют и, как оказывается, им не советуют пить не только кофе, но и зеленый чай. Если вы не знаете, можно пить зеленый чай при высоком давлении или нет, тогда стоит прочитать мнение известного диетолога Светланы Фус и ученых и "включить" логику.

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Считается, что в зеленом чае, как и в кофе, есть кофеин, который влияет на уровень давления в крови - способен его повысить. Если у человека уже и так давление выше нормы, то, естественно, ему это должно только навредить - якобы может ухудшиться самочувствие, например, возможны сильные головные боли и слабость.

Абсолютно здоровому человеку рекомендуют в день позволять попадать в свой организм от 200 до 250 миллиграмм кофеина (в стакане зеленого чая есть от 30 до 50 мг). Диетолог отмечает, что даже здоровым людям в сутки стоит пить до литра этого напитка.

Отталкиваясь от того, что такой чай содержит кофеин, выплывает, что гипертоникам необходимо с опаской к нему относиться, особенно к крепким настоям. Однако не все так однозначно.

Зеленый чай при повышенном давлении - мнение ученых

Некоторые исследования показали, что этот напиток имеет кардиопротекторное свойство, и его потребление способно расслаблять кровеносные сосуды, говорится на сайте Оксфордского университета. Ученые из этого учебного заведения изучили уже проведенные исследовательские работы насчет влияния зеленого чая и пришли к интересным выводам.

Что выяснили исследователи:

благодаря потреблению зеленого чая значительно снижается систолическое артериальное давление (это уровень давления в момент, когда сердце максимально сокращается, его еще называют верхним);

влияние на диастолическое артериальное давление (показатель давления в то время, когда сердце максимально расслаблено, другое название - нижнее) оказалось незначительным.

По мнению ученых, влияние напитка на организм напрямую зависит от того, сколько его потреблять.

Можно ли зеленый чай при повышенном давлении - что выяснили ученые

По мнению исследователей, если ежедневно пить 5-6 чашек этого напитка, то это может привести к снижению систолического давления. Ученые отметили, что такой эффект наступает благодаря наличию в чае биологически активного соединения эпигаллокатехин-3-галлат. Чтобы положительный эффект от зеленого чая был максимальным, рекомендуют в сутки потреблять приблизительно 200 мг этого вещества (именно столько может содержаться в 5-6 чашках напитка).

Как пить зеленый чай при высоком давлении

Исследователи подчеркивают, что эффект от длительного приема зеленого чая пока неизвестен и необходимо провести более длительные независимые клинические исследования. Однако точно установлено, что, если превысить суточную норму чая, то могут проявиться побочные эффекты.

Таким образом, гипертоникам точно не стоит "баловаться" зеленым чаем - лучше обратиться к врачу, а потом уже решать, какой именно его объем можно включить в свой рацион.

УНИАН ранее писал, что будет, если пить много чая, и какая доза этого напитка считается смертельной.

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