Осенью текущего года заработает система EES.

Украинцы, которые регулярно пересекают границу с Евросоюзом, должны быть готовы к осенним изменениям. Европарламент 7 июля одобрил процедуру EES, она начнет действовать с 12 октября. Какие именно появятся новые правила въезда в Европу и что нужно будет делать - далее в материале.

Что такое EES система и как она будет работать

Entry\Exit System (сокращенно - EES) вводится для того чтобы контролировать поток въезжающих в страны Евросоюза и Шенгенскую зону людей. Работать будет EES для украинцев и граждан других стран, не входящих в ЕС. На границе вместо стандартного штампа в паспорте туристам придется пройти другую процедуру - сбор биометрических данных.

Предоставив свои отпечатки пальцев, фото лица и загран, человек даст согласие на обработку своих персональных данных, которые потом останутся в системе. В отчете Европарламента сказано, что такая норма позволит бороться с нелегальными мигрантами, а значит гарантировать безопасность граждан Европы.

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Новые правила выезда за границу заработают с 12 октября и за шесть месяцев, то есть до марта 2026 года, полностью вытеснят штампы в паспортах. Сканирование личных данных и их обработка на границе будут проводиться автоматически.

Что такое система ETIAS - когда введут еще один "пакет" правил

European Travel Information and Authorisation System (сокращенно - ETIAS) - это еще одно нововведение, которое планируют ввести не раньше 2026 года. Дополнительный шаг к безопасности Европы - специальный документ, который расценивается как разрешение пересечь границу страны. Стоит он 7 евро, выдается на 3 года и обязателен для граждан стран, не входящих в Евросоюз, даже если в государстве действует безвизовый режим. На данный момент платный въезд в Европу для украинцев отсутствует, пока система не запущена официально, регистрироваться не нужно.

ВАЖНО: украинцы, которые оформили временную защиту в Европе, освобождены от EES и ETIAS. Для того чтобы на границе не возникло проблем, нужно предъявить документ, подтверждающий ваш статус в Европе.

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