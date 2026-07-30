В Великобритании выставлен на продажу секретный бункер на случай ядерной войны

Считается, что это последний из 1500 бункеров, построенных в Великобритании.

В Великобритании выставлен на продажу бывший бункер времен холодной войны. Его стартовую цену установили на уровне 45 тысяч фунтов стерлингов, пишет BBC.

Объект расположен в Фолкстоне, графство Кент. Попасть внутрь можно только с помощью лестницы. Его построило Министерство обороны Великобритании в 1971 году как наблюдательный пост Корпуса королевских наблюдателей.

По словам Сэма Фогарти из агентства недвижимости Miles & Barr, внутри бункер "довольно просторный", однако на поверхности его маскируют две "незаметные" бетонные конструкции.

Видео дня

Считается, что это последний из 1500 бункеров, построенных в Великобритании. Его возвели во время холодной войны для обнаружения ядерных взрывов и отслеживания радиоактивных осадков в случае атомной войны.

Оригинальные элементы внутренней отделки и оборудования в бункере не сохранились. В то же время, по словам агента, помещение остается сухим и имеет приемлемую температуру в течение всего года, несмотря на погоду на улице.

Фогарти отметил, что объект уже "то появлялся на рынке, то исчезал с него", но он "выделяется среди других".

"Редко можно найти такой объект рядом с главной дорогой. Это действительно невероятно", – добавил он.

Отмечается, что бункер глубиной 4 метра не использовался по назначению с 1991 года.

Фогарти добавил: "Это интересный товар, который хорошо иметь в ассортименте".

Интересные предложения на рынке

Ранее сообщалось, что в Германии появился первый домашний бункер, который можно приобрести в магазине. Прототип укрытия имеет площадь 16 квадратных метров и изготовлен из железобетона со стенами толщиной 20 сантиметров.

Внутри укрытия есть четыре раскладные кровати, туалет, душ, кухня и экран, имитирующий вид из окна. Освещение можно регулировать по цвету и яркости.

Разработчик проекта рассказал, что укрытие выдерживает удары дронов, мин и даже ракет калибра 107 мм. Если бункер установить под землей на глубину в несколько метров, он способен защитить даже от последствий ядерного взрыва, если его эпицентр расположен не ближе чем в 20 километрах.

Вас также могут заинтересовать новости: