Ученые предоставили окончательный отчет, который ставит точку в споре о месте, в котором затонул корабль знаменитого путешественника-исследователя Джеймса Кука.

Австралийский национальный морской музей подтвердил место крушения "Индевора" - первого европейского корабля, который доплыл до восточного побережья Австралии.

В новом отчете 26-летних исторических и археологических исследований говорится о том, что затонувшее судно находится на месте под названием RI 2394, расположенном на дне гавани Ньюпорт в Род-Айленде, США, пишет Iflscience.

Издание напомнило, что в 1768 году "Индевор" под командованием капитана Джеймса Кука отплыл из Англии в новаторское путешествие. Его задачами было наблюдение за прохождением Венеры по Таити, документирование "неоткрытых южных земель". Кук и его команда впервые нанесли на карту побережье Новой Зеландии и восточной Австралии, что стало важной вехой в европейской колонизации региона.

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"Для некоторых тихоокеанское путешествие Кука между 1768 и 1771 годами олицетворяет дух эпохи Просвещения в Европе, в то время как для других оно символизирует начало колонизации и покорения коренных народов", - говорится в отчете.

После того, как корабль вернулся в Великобританию, его продали и частному лицу, которое переименовало его в Lord Sandwich. Позже оно участвовало в войне за независимость США, перевозя британские войска. И-за того, что судно пришло в плачевное состояние, его переоборудовали в тюремное судно для американских военнопленных в гавани Ньюпорт.

Когда французы блокировали залив Наррагансетт в 1778 году, судно было потоплено вместе с другими военными кораблями. Там оно и осталось с тех пор.

Поиски "Индевора" начались в 1999 году. Ранее морские археологи предполагали, что RI 2394 было правильным местом, но теперь это окончательно доказано.

"Этот окончательный отчет знаменует собой наше окончательное заявление по проекту", - заявила Дарил Карп, директор и гендиректор музея.

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Ранее стало известно, что ученые нашли самый старый в мире затонувший корабль и поведали об открытии. Последнее из подобных открытий произошло в 1984 году. С тех пор не было никаких впечатляющих новых находок.

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