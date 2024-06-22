Последнее из подобных открытий произошло в 1984 году. С тех пор не было никаких впечатляющих новых находок.

В Средиземном море обнаружили фрагменты самого старого в мире затонувшего корабля.

Управление древностей Израиля заявило, что предварительное исследование глиняных кувшинов, известных как ханаанские амфоры, показало, что это было торговое судно, затонувшее между 1400-1300 г. до н. э. на глубине 1600 м. Это была эпоха, когда Египетская империя простиралась от территории нынешней северной Сирии до Судана, а на троне был фараон-мальчик Тутанхамон, пишет The New York Times.

Судя по кадрам, снятым дистанционно управляемым роботом, корабль опустился на дно, не перевернувшись, а сотни кувшинов для хранения в его трюме остались практически нетронутыми.

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Джемаль Пулак, морской археолог из Техасского университета A&M сказал: "Считаю любое открытие кораблекрушения бронзового века очень важным, поскольку они крайне редки". Он объяснил, что они настолько редки, что из позднего бронзового века в Средиземном море известны только два других затонувших корабля с грузом, и оба уже найдены. Последнее из этих двух открытий произошло в 1982 году. С тех пор не было обнаружено никаких впечатляющих новых находок.

Примечательно, что новое чудо бронзового века было обнаружено на глубине около 1600 м во время исследования, проведенного компанией Energean, занимающейся разработкой месторождений природного газа.

Над местом заонувшего корабля происходило вот что: дистанционно управляемый аппарат Energean, или R.O.V., был привязан к надводному кораблю стальным тросом. Примерно на глубине 900 м даже самый слабый свет померк, оставив безсолнечное царство, известное как афотическая зона. Камеры на R.O.V. оснащены мощными огнями, которые пронзили вечную тьму. R.O.V. снял на видео то, что выглядело как большая груда кувшинов на морском дне.

Далее изображения были отправлены в Управление древностей, которое идентифицировало их как кувшины для хранения, датируемые периодом позднего бронзового века. Эти емкости предназначались для хранения меда, оливкового масла и смолы дерева Фисташка атлантическая. Такая смола использовалась в качестве консерванта в вине, а в Египте - в качестве благовоний и лака для погребального инвентаря эпохи Нового царства.

Вызвав интерес Управления древностей, Energean построила два механических придатка для R.O.V. которые извлекали артефакты со дна с минимальным риском повреждения. "Корабль сохранился на такой большой глубине, что время застыло с момента катастрофы. Сам корабль и его груз не подверглись воздействию волн и течений, которые влияют на затонувшие корабли на мелководье", - сказал Джейкоб Шарвит, директор отдела морской археологии Управления древностей Израиля.

Он добавил, что в поднятых емкостях был ил, но анализ микроэлементов позволит установить, что было в них на момент кораблекрушения.

Издание отметило, что большая часть того, что к настоящему времени известно ученым о торговле позднего бронзового века, основана на двух затонувших кораблях, найденных на юге Турции — первый у мыса Гелидонья в 1960 году, а второй в Улубуруне в 1984 году. На основе этих находок ученые предполагали, что торговые пути шли недалеко от суши, которую можно было видеть с корабля.

"Открытие этого корабля теперь полностью меняет наше представление о навигационных навыках древних мореплавателей. Это первый корабль, обнаруженный на таком большом расстоянии, без прямой видимости суши. Из этой географической точки кругом виден только горизонт", - прокомментировал Шарвит.

Он предположил, что, не имея компасов, астролябий и секстантов, мореплаватели в 14 веке до н.э. вероятно, полагались на астрономическую навигацию, измеряя углы наклона Солнца и положения звезд. Он сказал, что затонувший корабль обещает расширить научные знания о торговых путях и моделях позднего бронзового века и о народах, которые их контролировали.

"Два предыдущих кораблекрушения бронзового века обозначили торговые пути между Кипром, Левантом и местами в восточной части Эгейского моря", - сказал Шарвит. "Новое затонувшее судно позволяет предположить, что морской обмен осуществлялся на запад, из Сирии и Ханаана, на южный Кипр, Крит и другие греческие земли".

Доктор Пулак назвал три кораблекрушения бронзового века бесценными капсулами времени.

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