Экспедиция также обследовала близлежащие обломки торпедоносца ВМС США Grumman TBF Avenger, который разбился в том же районе.

Исследователи обнаружили обломки двух давно потерянных военных транспортных средств на морском дне в нескольких километрах от Сан-Диего.

Как пишет Live Science, это были американская подводная лодка, затонувшая во время учебной аварии в 1917 году, и учебный самолет ВМС США, разбившийся неподалеку в 1950 году.

Интересно, что подводная лодка USS F-1 затонула за считанные секунды после того, как была сильно повреждена в результате столкновения с другой подводной лодкой ВМС США. Девятнадцать членов ее экипажа утонули в результате аварии, а трое были спасены другой подлодкой.

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Открытие, сделанное экспедицией на место в начале этого года исследователями из Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) и ВМС США, стало первым случаем, когда обломки подлодки были обнаружены и обследованы с момента затопления.

Важно, что это слишком глубоко для водолазов-людей, поэтому место крушения было обследовано операторами в управляемом человеком подводном аппарате (HOV) Alvin и автономном подводном аппарате (AUV) Sentry, которые были основаны на исследовательском судне WHOI Atlantis. Брюс Стрикротт, менеджер группы Alvin в WHOI, сказал:

"Эти два важных океанографических инструмента работают очень хорошо вместе. Объединенная мощь двух возможностей преобразила глубоководные океанографические исследования и разведку и становится повседневной частью научных миссий Alvin".

Брэдли Крюгер, подводный археолог из Командования военно-морской истории и наследия ВМС США, был на борту Alvin во время некоторых погружений и рассказал о фатальном затоплении 1917 года.

"USS F-1 проводил 48-часовой инженерный пробег и эксплуатационные испытания по пути из Сан-Педро и Сан-Диего, Калифорния, когда произошла авария. Подводные лодки ВМС USS F-2 и USS F-3 находились рядом, выполняя аналогичные испытания, когда все три судна вошли в туманную полосу. USS F-3 столкнулась с USS F-1, и после столкновения USS F-3 осталась на месте, чтобы помочь спасти выживших из воды", - отметил ученый.

Стикротт сказал, что он вычислил приблизительное местоположение затонувшей подлодки по записям ВМС, и что AUV Sentry был отправлен для обследования района. Он обнаружил затонувшую подлодку в первый же день поисков.

Интересно, что подводная лодка F-1 теперь лежит на правом борту носом на северо-запад, а последующие исследования с помощью HOV Alvin показали, что подлодка "удивительно цела" после более чем 100-летнего пребывания под водой. Ученый отметил:

"Теперь затонувшая подлодка является военным захоронением для 19 членов экипажа, погибших в результате аварии 1917 года. WHOI и ВМС договорились не вступать в контакт с обломками, чтобы сохранить их состояние и проявить уважение к их наследию".

Экспедиция также обследовала близлежащие обломки торпедоносца ВМС США Grumman TBF Avenger, который разбился в том же районе, когда его использовали в качестве учебного самолета в 1950 году.

Стикротт объяснил, что обломки бомбардировщика были известны WHOI в течение нескольких лет и иногда становились целью инженерных и учебных погружений на Alvin. Но местоположение обломков было неизвестно ВМС США, поэтому место было обследовано, чтобы добавить информацию в записи ВМС.

По его словам, погружения позволили NHHC установить официальную идентификацию самолета и подтвердить, что экипаж на борту выжил после крушения.

Стикротт добавил, что его всегда интересовало число "13", нанесенное трафаретом на гондолу двигателя затонувшего самолета - "явный суеверный элемент". Оказалось, что это число относилось к учебной эскадрилье, которой принадлежал самолет на момент крушения.

Новости археологии

В Канаде мальчик с помощью металлоискателя нашел на пляже озера Гурон старое затонувшее судно. В 2023 году семья 8-летнего Лукаса Атчисона отдыхала в парке Пойнт Фармс, что к северу от города Годерих (Онтарио). Парень взял в руки недавно подаренный ему металлоискатель и почти сразу обнаружил на пляже металлические шипы.

Отец Лукаса Джейсон сначала подумал, что это использовалось для привязки лодки, однако парень не поверил, поэтому они начали копать глубже. Впоследствии они нашли больше прикрепленных к дереву шипов.

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