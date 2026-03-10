Глубина достигает более 100 метров: под парком в США скрывается гигантский подземный мир

Люди используют эту пещеру уже тысячи лет.

Самая длинная пещерная система в мире называется Мамонтова пещера. Она расположена под Национальным парком "Мамонтова пещера" в штате Кентукки, была картографирована и исследована на протяжении 686 км. Для сравнения, береговая линия штата Вашингтон в США составляет 400 километров. Об этом пишет Discover wildlife.

Глубина пещеры достигает 118 метров, а также она имеет пять уровней проходов. Однако, по мнению картографов, еще много километров нужно исследовать.

Отмечается, что люди используют пещеру уже тысячи лет, а коренные народы вошли в ее темные глубины около 5000 лет назад.

Также известно, что в 1840-х годах раб, который работал гидом в Мамонтовой пещере, Стивен Бишоп составил одну из первых карт этого места.

"До 1972 года соседняя пещерная система Флинт-Ридж считалась самой длинной пещерной системой в мире. Однако спелеологи подозревали, что эти две системы связаны между собой, благодаря знакам, оставленным на стенах предыдущими спелеологами", - добавляют в материале.

Поэтому 9 сентября 1972 года группа ученых провела 12 часов в пещерной системе Флинт-Ридж, надеясь найти связь между ней и системой Мамонтовой пещеры. В конце концов они ее нашли, поэтому общая длина двух соединенных пещерных систем составила 232,39 км.

Отмечается, что с момента открытия соединения в 1972 году вся система была дополнительно исследована и нанесена на карту.

В Discover wildlife напомнили, что Национальный парк "Мамонтова пещера" был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2002 году. Считается, что здесь находится самое богатое разнообразие пещерной флоры и фауны, насчитывающее 130 видов.

Какие животные обитают в Мамонтовой пещере?

В этой пещере были обнаружены обычные пещерные сверчки, рыбацкие пауки, древесные крысы Аллегейни и длинноухие летучие мыши Рафинеска. Также там был найден удивительный пещерный жук.

"Южные и северные пещерные рыбы прячутся в водах пещеры и проводят там весь свой жизненный цикл. Больше видов также можно найти вокруг Национального парка Мамонтова пещера, включая белохвостого оленя, краснохвостого ястреба, лысого орла и восточную мокасиновую змею. Новый вид древней акулы, названный Macadens olsoni, был идентифицирован из ископаемых останков в парке в 2025 году", - добавили в издании.

