В Чехии спрогнозировали, когда Россия может решиться на войну в Европе

Данные разведывательных служб союзников Чехии свидетельствуют о том, что Кремль способен начать следующую войну в Европе в течение следующих 3-6 лет.

Российский президент Владимир Путин может начать войну на европейском континенте в ближайшие 3-6 лет, заявил глава Генштаба чешской армии Карел Ржехка, сообщает Aktualne.

Ржехка отметил, что текущая ситуация с безопасностью является непростой и он не прогнозирует, что она улучшится в ближайшее время.

"Ситуация с безопасностью непростая и не улучшится в ближайшем будущем. Агрессивная политика России в ближайшем будущем будет прямой и самой конкретной угрозой для граждан Чешской Республики и безопасности всего европейского континента", - считает чешский генерал.

Глава Генштаба армии Чехии ссылается на данные разведывательных служб союзников, которые свидетельствуют о том, что Кремль способен начать следующую войну в Европе в течение следующих 3-6 лет.

По мнению Ржехки, глава Кремля не хочет мира с Украиной, поэтому мир должен быть готов к более длительному конфликту. Чешский генерал не исключает, что "он, вероятно, не закончится даже при условии достижения временного прекращения огня".

Глава чешской армии уверен, что желания Путина не заканчиваются только на одной Украине.

"Вооруженный конфликт в Европе не является невозможным, и вероятность его возникновения обратно пропорциональна нашей решимости защищаться и инвестировать в оборону и в единство с нашими союзниками", - добавил он.

Не Ржехка не исключает, что целью Путина перед новым наступлением является попытка разъединить страны Европы.

"Когда речь идет о нашем собственном будущем, и это также касается Украины, Россия будет пытаться разобщить, разделить и парализовать нас на социальном и политическом уровне, прежде чем прибегнуть к военным инструментам. Это их проверенная доктрина, и наше общество должно начать к этому готовиться", - сказал генерал.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна будет искать план "Б" на случай, если Россия выйдет из переговорного процесса из-за отказа Украины отдать остальные территории Донбасса. Зеленский считает, что сейчас есть риск, что каждая из трех сторон может выйти из переговоров, но этого пока не произошло. Что касается Украины, Зеленский отметил, что если от переговоров откажется страна-агрессор, Киев будет искать другие форматы, как заставить Кремль закончить войну. При этом, на вопрос журналистов, может ли со временем измениться мнение о территориальных уступках, президент Украины заявил, что нет.

Также мы писали, что глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что, несмотря на продолжающиеся мирные переговоры, до прекращения войны еще далеко. При этом Сикорский отметил, что Украина не только стоит уже 4 года, но и возвращает части своей территории. Польский министр поделился, что всегда считал, что такие колониальные войны, к сожалению, длятся не один год, потому что для их завершения нужно, чтобы произошли изменения в мышлении агрессора. То есть, сторона, которая начала агрессию, должна осознать, что допустила ошибку. Сикорский предположил, что в России уже это понимают, но им нужно прийти к выводу, что они не смогут достичь своих военных целей приемлемой ценой.

