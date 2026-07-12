Археологи обнаружили затонувший корабль возрастом 2400 лет, загруженный сотнями амфор

Эта находка свидетельствует о развитой торговой сети, о которой было известно лишь из письменных источников.

У южного побережья Италии археологи обнаружили корабль, затонувший более 2400 лет назад. Как пишет издание The Cool Down, находка была сделана во время исследования морского дна, проводившегося в рамках подготовки к строительству оффшорной ветроэлектростанции.

Речь идет о судне, лежащем на дне Ионического моря вблизи коммуны Монастераче в провинции Реджо-Калабрия. По оценкам исследователей, корабль датируется IV–V веками до нашей эры. На его борту сохранился груз из более чем 300 амфор – глиняных сосудов, которые в античном Средиземноморье использовали для перевозки вина, оливкового масла, зерна и других товаров.

Автор публикации рассказывает, что керамические сосуды были изготовлены в различных производственных центрах Великой Греции и Сицилии. Такая комбинация, по мнению археологов, свидетельствует о существовании развитой региональной торговой сети между греческими поселениями на юге Италии.

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Место аварии расположено недалеко от древнегреческого города Каулон, основанного ещё до 700 года до нашей эры. В 2025 году исследователи провели фотограмметрическое обследование, в ходе которого были зафиксированы две группы амфор, расположенные на расстоянии около 10 метров друг от друга. Археологи предполагают, что современное траловое рыболовство могло нарушить целостность места крушения и рассеять часть груза по морскому дну.

Издание отмечает, что находка стала важным материальным подтверждением торговых связей, о которых историки ранее судили преимущественно по письменным источникам и отдельным археологическим артефактам.

"Груз такого размера показывает, как повседневные товары перемещались между общинами и насколько взаимосвязанной была экономика античного Средиземноморья", – говорится в публикации.

После обнаружения корабля компания Acciona Energia изменила проект оффшорной ветроэлектростанции, чтобы обойти археологический памятник. В то же время Министерство культуры Италии поддерживает работы по детальной документации места находки, извлечению наиболее уязвимых артефактов и их дальнейшей консервации.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, в восточной Турции в каньоне Тохма обнаружили пещеру с почти сотней наскальных рисунков людей, животных и символов, выполненных в красных тонах. Исследователи полагают, что пещера использовалась на протяжении тысячелетий различными общинами, которые наносили новые изображения поверх старых, создавая своеобразную визуальную летопись.

Также мы рассказывали, что археологи обнаружили под каменным городом Хоучэнцзуй во Внутренней Монголии скрытую сеть из шести туннелей, датируемую примерно 4300–4500 годами. Эти проходы были интегрированы в оборонительную систему поселения и повторяют его круговую планировку, что свидетельствует о высоком уровне организации и стратегического мышления строителей.

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