Ученым удалось записать в ДНК рекордные 200 мегабайт данных

Об этом говорится в блоге компании Microsoft, передает N+1.

Сотрудники компании совместно с учеными из Вашингтонского университета сохранили в форме нуклеиновой кислоты более 200 мегабайт данных. В частности, в запись вошли оцифрованные произведения искусства, 100 величайших литературных произведений из проекта "Гутенберг", Всеобщая декларация прав человека ООН более чем на 100 языках, база данных семян некоммерческой организации Crop Trust и клип This Too Shall Pass группы OK Go в высоком разрешении. По словам руководителя прокта со стороны Microsoft Кэрин Стросс, этот клип был выбран, поскольку имеет множество параллелей с работой исследователей.

Читайте такжеУченые создали метод получения любых вакцин за неделю

Физически эта информация поместилась в объеме, "значительно меньшем, чем кончик карандаша".

"Фактически, это пробирка, и разглядеть, что в ней что-то есть, можно лишь с большим трудом. Это выглядит как немножко засохшей соли на дне", - пояснила Стросс.

По словам Луиса Сиза, который возглавляет проект со стороны университета, работа стала возможной благодаря последним достижениям биотехнологической индустрии в области синтеза ("записи") и секвенирования ("считывания") нуклеиновых кислот. Тем не менее, для широкого использования ДНК как архивного носителя информации еще предстоит преодолеть множество технологических и экономических сложностей, отметил он.

В ходе записи ученые конвертировали нули и единицы цифровой информации в четыре "буквы" азотистых оснований: А (аденин), Ц (цитозин), Г (гуанин) и Т (тимин). На основании электронной версии получившейся последовательности компания-подрядчик Twist Bioscience синтезировала фрагменты ДНК длиной 150 нуклеотидов каждый. Всего для записи понадобилось около 1,5 миллиардов азотистых оснований.

По мнению исследователей, в будущем ДНК может стать основным материалом для архивирования информации и предотвратить кризис хранения данных, поскольку она позволяет сохранять гигантские массивы информации в небольшом объеме.

Напомним, федеральная комиссия по биологической безопасности и этике США одобрила проведение эксперимента по редактированию генома человека с помощью системы CRISPR/Cas9.