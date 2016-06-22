В США разрешили редактировать геном человека с помощью системы CRISPR

Как сообщает Stat, ученые планируют применить технологию для модификации лимфоцитов с целью лечения рака, передает N+1.

Протокол экспериментальной терапии, который представляет собой модификацию технологии получения Т-лимфоцитов с химерными антигенными рецепторами (CAR), разработали сотрудники Университета Пенсильвании. Данные рецепторы позволяют генно-модифицированным лимфоцитам селективно связываться с клетками опухоли, запуская иммунную реакцию их уничтожения.

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Ученые планируют применить CRISPR для удаления двух генов CAR-Т-лимфоцитов. Один из них - PD-1 - позволяет опухоли инактивировать модифицированную клетку, другой кодирует натуральный рецептор лимфоцитов TCR, наличие которого уменьшает эффективность CAR. В экспериментах на мышах отредактированные CRISPR клетки уменьшали объем опухолей значительно сильнее, чем обычные CAR-Т-лимфоциты.

Сообщается, что для начала клинических испытаний необходимо, чтобы их также одобрили Управление по продуктам и лекарствам США и медцентры, где они будут проводиться. Если эти разрешения будут получены, экспериментальное лечение получат 15 пациентов.

Данное исследование финансируется миллиардером Шоном Паркером, который в 2016 году основал Институт иммунотерапии рака. Паркер известен как первый президент Facebook, а также один из создателей пиратской музыкальной сети Napster и инвестор сервиса Spotify.

Напомним, ученым удалось создать искусственные вирусы без ДНК. Биохимики из Вашингтонского университета синтезировали белки, которые способны объединяться, образуя икосаэдр.