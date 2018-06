Ученые предупредили о грядущем смене магнитных полюсов Земли

Падение напряженности магнитного поля Земли не приведет к перемене полюсов местами как минимум в ближайшие две тысячи лет, так как сейчас его сила примерно в два раза выше средних значений для недавней истории планеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Я могу сказать только одно – если напряженность магнитного поля будет падать с той же скоростью, что и сегодня, то пройдет еще тысяча лет до той точки, когда оно упадет до типичных средних значений. Когда это произойдет, оно может как опять пойти вверх, так и пойти вниз. Мы не можем предсказать, что случится потом, учитывая крайне непредсказуемую натуру магнитогидродинамических процессов в ядре Земли", — заявил Хуапэй Ван из Массачусетского технологического института (США).

Ван и его коллеги пришли к такому выводу, изучив следы нескольких древних переворотов магнитной оси планеты, которые "отпечатались" в породах, выброшенных вулканами на Галапагосских островах за последние пять миллионов лет.

Этот архипелаг, как отмечают ученые, является идеальным местом для таких замеров, так как он расположен почти на экваторе планеты, где напряженность магнитного поля всегда равна половине от тех значений, которые наблюдаются на полюсах. Аналогичные замеры другая команда геологов проводила в Антарктике, где тоже залегает множество вулканических пород со следами магнитного поля.

Согласно сообщению, эти наблюдения помогли авторам статьи выяснить, какими типичными значениями напряженности обладало магнитное поле в прошлом. Оказалось, что в предыдущие исторические эпохи магнитное поле Земли было гораздо слабее, чем сегодня – около 15 микротесла на экваторе вместо современных 32 микротесла, и около 30 микротесла на полюсах, при современных 64 микротесла.

Раньше ученые считали, опираясь на замеры реманентной намагниченности в образцах пород из умеренных широт, что сегодня напряженность магнитного поля Земли примерно близка к его минимальным значениям, при достижении которого обычно происходит переворот магнитной оси планеты.

Открытие Вана и его коллег означает, что напряженность магнитного поля Земли сегодня на самом деле заметно выше, чем она была во время минувших пяти миллионов лет. Это говорит о том, что магнитная ось планеты не будет переворачиваться как минимум в ближайшую тысячу лет или даже более длительный срок.

Катастрофический сдвиг полюсов — не признанная академической наукой теория, согласно которой при определённых условиях возможно изменение положения географических полюсов Земли (то есть её оси) за геологически короткое время, например, за счёт изменения положения коры планеты относительно внутренних её слоёв под действием тех или иных сил.