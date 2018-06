В Нью-Йорке представили новую линейку телевизоров Samsung QLED TV

Впечатляющий дизайн и качество изображения, инновационные интеллектуальные функции — чем еще удивляют новые телевизоры QLED TV?

Компания Samsung Electronics представила новую линейку телевизоров QLED TV 2018 года. 12-летнее лидерство в производстве телевизионной техники позволило создать флагманские модели, которые удивили гостей профильного мероприятия First Look в Нью-Йорке. Более 800 человек смогли оценить новые и улучшенные функции линейки QLED TV.

Презентацию новой линейки провел президент направления дисплеев Samsung Electronics Ёнгхи Хан (Jong-hee Han) совместно с руководителями других направлений компании. Ёнгхи очертил новшества следующим образом: «Мы меняем представление о телевизорах с помощью новой линейки 2018 года выпуска. Устройства QLED TV созданы для полного погружения в происходящее и получения настоящего удовольствия от просмотра для пользователей во всем мире. Телевизоры легко настроить, при этом они дарят лучшие впечатления от знакомства с контентом». Следует добавить, что новые функции QLED TV упрощают доступ к контенту и позволяют пользователям тратить больше времени на вещи, которые им действительно нравятся.

В рамках выставки пользователи имели возможность протестировать все заявленные функции линейки QLED TV 2018 года. Этому способствовали специально созданные зоны тестирования и инсталляции, среди которых были:

Демонстрационная зона, посвященная режиму Ambient Mode. Суть режима такова: даже будучи выключенным, устройство превращается в продвинутый функциональный экран с возможностью размещения на нем изображений и фото. Также Ambient Mode позволяет телевизору воспроизводить фоновую музыку или же полностью сливаться со стеной — для этого при помощи приложения Smart Things на смартфоне можно сделать фото стены, которое устройство использует для «адаптации» к цвету и дизайну стены. Теперь черный экран выключенного телевизора не будет выбиваться из общего интерьера.

Зона с экранами диагональю от 65 дюймов. Их задачей была прямая демонстрация качества изображения. Пользователи оценили улучшенную цветопередачу и контрастность, которые сохраняли свои характеристики в разных условиях эксплуатации, в том числе во время просмотра спортивных матчей, фильмов и игр.

Одна из инсталляций демонстрировала новый единый кабель One Invisible Connection, который стал прорывом в индустрии. Раньше пользовали сталкивались с проблемой лишних проводов, которые отвлекали от безупречного дизайна телевизора. Новый кабель объединил в себе функции питания и передачи данных. Он позволяет размещать телевизор в любом месте без избытка проводов на полу и стенах.

Также пользователи могли протестировать новое приложение SmartThings, которое позволяет в два счета настроить платформу Samsung Smart TV 2018 с помощью смартфона. Теперь пользователь может управлять телевизором непосредственно с мобильного устройства, передавать с него данные на ТВ и взаимодействовать с другими умными устройствами в экосистеме Samsung.

Еще одним открытием выставки стало заявление Samsung Electronics о будущем сотрудничестве с Xbox и The New York Times. Новые функции телевизоров позволяют расширить взаимодействие пользователя с ним, за счет чего создается совершенно уникальная экосистема, включающая игровой контент. Что касается возможностей взаимодействия с медиа, они также широки. Марк Томпсон (Mark Thompson), президент и главный исполнительный директор The New York Times Company отметил, что

новый режим Ambient Mode в QLED TV позволит вывести потребление медиа-контента на новый уровень.

И напоследок актуальная информация для украинских потребителей: новая линейка QLED TV 2018 появится в продаже в мае этого года.

С более детальной информацией вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке: http://www.samsung.com/ua/tvs/qled-tv/highlights/