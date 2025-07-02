Сезонный овощ можно приготовить вкусно.

Летом начинается сезон кабачков, но в июне-июле хозяйки вовсю консервируют, маринуют, жарят и тушат популярный овощ. Попробуйте приготовить кабачки в кляре - это блюдо завоевало сердца даже тех, кто скептически к ним относится. Пошаговый рецепт далее в материале.

Жареные кабачки - рецепт в яичном кляре

Действительно можно вкусно приготовить кабачки - жареные или тушеные, они будут радовать домашних и гостей. В этот раз мы посмотрим, как использовать кляр.

Ингредиенты:

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два кабачка;

четыре столовых ложки муки;

два куриных яйца;

укроп, масло, соль, перец.

Кабачки в кожуре помыть под проточной водой, нарезать кружочками толщиной 2-3 см. В миску вбить яйцо, посолить, поперчить, всыпать муку. Все это тщательно перемешать вилкой, слегка взбивая. Добавить измельченный укроп. Разогреть сковороду, смазанную маслом, кабачки окунуть в кляр, затем быстро положить на раскаленную поверхность. Жарить по 3-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Жареные кабачки в кляре - рецепт с сыром

Добавить сыр в кляр - правильное решение. Так у вас получится сделать не только хрустящие, но и нежные, и даже слегка пикантные жареные овощи.

Ингредиенты:

два кабачка;

кусочек твердого сыра;

два куриных яйца;

три столовых ложки сметаны;

три столовых ложки муки;

масло, соль, перец.

Нет ничего сложного в том, как пожарить кабачки таким образом. Вам нужно точно так же, как и в первом рецепте, вымыть овощ и нарезать его кружочками. Затем в миску вбить яйцо, посолить, поперчить, взбить вилкой. Выложить сметану и натереть сыр. На отдельную тарелку высыпать муку. Все перемешать и, окуная каждый кусок кабачка в кляр, затем в муку, пожарить овощ на разогретой сковороде с маслом. Достаточно будет 3-5 минут с каждой стороны.

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