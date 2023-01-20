Уже готовили лазанью дома? Этим итальянским блюдом вы не только восхитите свою семью, но и друзей и коллег. Читайте, как его приготовить так, чтоб всем понравилось.

Иногда душа желает чего-то нового, но в то же время простого, чтобы не тратить за плитой больше должного времени. Если вы ищете, чем особенным порадовать семью и гостей, тогда итальянская кухня - для вас. Читайте в этом материале УНИАН, как готовится лазанья по рецептам опытных поваров.

Ранее мы говорили о том, что можно приготовить из фарша на обед или ужин.

Рецепт - лазанья классическая болоньезе

Лазанья классическая или, как ее еще называют, лазанья с фаршем является самым простым блюдом итальянской кухни после пиццы.

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Вам понадобятся:

листы лазаньи - 6 шт;

мягкий сыр (моцарелла) - 250 гр;

твердый сыр - 50 гр;

Для соуса бешамель :

молоко - 500 мл;

сливочное масло - 50 мл;

пшеничная мука - 5 гр;

мускатный орех, соль по вкусу.

Для соуса болоньезе:

мясной фарш - 350 гр;

морковь, лук;

смесь трав по вкусу;

томатный соус - 250 гр;

растительное масло - 20 гр;

сельдерей по вкусу.

Готовим сначала соус болоньезе: жарим морковку, мясной фарш с томатным соусом и травами. Отдельно готовим соус бешамель: буквально варим муку в молоке с солью и специями до загустения.

После того как соусы будут готовы, смазываем маслом форму для выпечки, потом добавляем бешамель и выкладываем листы лазаньи, чередуя с соусом болоньезе. Каждый верх посыпаем мягким сыром, последний - твердым. Это важно, так как без соуса листы получаются сухими. Всего рецепт классический занимает 30-40 минут (при условии 180 °C в плите). По завершению дайте лазанье "постоять" 15-20 минут.

Лазанья Клопотенко - авторский рецепт шеф-повара

Если обычные рецепты лазаньи вашим гостям и родственникам уже надоели, воспользуйтесь советами известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Вам понадобятся:

лазанья - 10-16 листов;

телячий фарш (или ассорти) - 800-900 гр;

томатный сок / соус - 1 стакан;

оливковое масло - 3 ст.л.;

репчатый лук, чеснок, сельдерей, базилик;

красное сухое вино - 100 мл;

твердый сыр - 300 гр;

пармезан - 70 гр;

соль, перец.

Для соуса бешамель:

молоко - 80 мл;

сливочное масло - 80-100 гр;

мука - 80-100 гр;

мускатный орех, соль.

Для соуса бешамель растопите на сковороде сливочное масло, добавьте немного муки, прожарьте все 3 минуты. Потом влейте холодное молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Варить соус следует на среднем огне. Когда масса загустеет до состояния жидкой сметаны, добавьте соль, мускатный орех, перемешайте - соус готов.

Для соуса болоньезе обжарьте лук и чеснок на оливковом масле до мягкости лука, добавьте сельдерей. Все вместе готовьте около 2-3 минут. Затем добавьте фарш, разбейте его лопаткой на маленькие кусочки. Он должен равномерно потемнеть. Потом влейте сухого вина, а через 5 минут - стакан томатного сока, тушить следует еще минут 10.

Когда соусы готовы, начинайте собирать лазанью: традиционно по очереди выкладывайте макаронные листы, пропитанные соусами и посыпанные сырами. Все готовить в духовке с температурой 180 °C 40-50 минут.

Лазанья дома - самый простые рецепты из того, что есть на кухне

Помните, любой дорогой ингредиент можно легко заменить тем, что есть у вас в холодильнике (но это не касается, например, домашнего теста).

В этом контексте стоит вспомнить об излюбленном всеми хозяйками рецепте ленивой лазаньи или лазаньи в духовке. Этот рецепт довольно простой: он ничем не отличается от классического варианта, разве что меньшим количеством ингредиентов и дешевизной.

Вам понадобятся:

листы лазаньи или недорогой лаваш;

твердый сыр - 250 гр.

Для соуса бешамель:

молоко - 50 мл;

растительное масло - 50 мл;

мука - 5 гр;

специи, соль по вкусу.

Для соуса болоньезе:

мясной фарш (любой) - 350 гр;

морковь, лук;

томатный соус / кетчуп - 250 мл;

растительное масло - 50 мл.

Делаем все так же: отдельно готовим два соуса (используйте доступные овощи - чеснок, помидоры вместо томатного соуса), потом изрядно смазываем ими листы уже купленного лаваша и запекаем. Сыр в данном случае можно использовать какого-то одного вида: лучше, конечно же, твердого.

Лазанья в мультиварке - какие режимы использовать

Еще один способ приготовить итальянское блюдо быстро - лазанья в мультиварке.

Вам понадобятся:

недорогой лаваш, пергаментная бумага;

мягкий сыр - 200 гр;

твердый сыр - 50 гр.

Для соуса бешамель:

молоко - 500 мл;

сливочное масло - 50 мл;

мука - 5 гр;

специи, соль по вкусу.

Для соуса болоньезе:

мясной фарш (можно курицу) - 350 гр;

морковь, лук;

томатный соус - 250 мл;

растительное масло - 20 гр.

Растопите масло в режиме "Жарка", постепенно добавляя в него муку, а потом молоко - это будет соус бешамель. Для соуса болоньезе мультиварку переключите в режим "Выпечка" - чтобы обжарить фарш, лук и чеснок. В режиме "Тушение" добавьте к фаршу томатную пасту.

Чтобы собрать лазанью, дно мультиварки следует устелить пергаментной бумагой и смазать соусом бешамель. Процедура та же, что и в классических рецептах лазаньи в духовке. Потом следует установить мультиварку в режим "Выпечка" на 60 минут.

Можно добавлять курицу и грибы. Лазанья с грибами получится еще экзотичнее, чем лазанья с курицей (когда вы фактически просто заменяете одно мясо на другое). Но всегда обращайте внимание, что многие овощи, в том числе грибы, содержат жидкость. В таком случае их нужно предварительно обжарить, иначе лазанья будет похожа на густой суп.

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