Иногда душа желает чего-то нового, но в то же время простого, чтобы не тратить за плитой больше должного времени. Если вы ищете, чем особенным порадовать семью и гостей, тогда итальянская кухня - для вас. Читайте в этом материале УНИАН, как готовится лазанья по рецептам опытных поваров.
- Рецепт - лазанья классическая болоньезе
- Лазанья Клопотенко - авторский рецепт шеф-повара
- Лазанья дома - самый простые рецепты из того, что есть на кухне
- Лазанья в мультиварке - какие режимы использовать
Ранее мы говорили о том, что можно приготовить из фарша на обед или ужин.
Рецепт - лазанья классическая болоньезе
Лазанья классическая или, как ее еще называют, лазанья с фаршем является самым простым блюдом итальянской кухни после пиццы.
Вам понадобятся:
- листы лазаньи - 6 шт;
- мягкий сыр (моцарелла) - 250 гр;
- твердый сыр - 50 гр;
Для соуса бешамель :
- молоко - 500 мл;
- сливочное масло - 50 мл;
- пшеничная мука - 5 гр;
- мускатный орех, соль по вкусу.
Для соуса болоньезе:
- мясной фарш - 350 гр;
- морковь, лук;
- смесь трав по вкусу;
- томатный соус - 250 гр;
- растительное масло - 20 гр;
- сельдерей по вкусу.
Готовим сначала соус болоньезе: жарим морковку, мясной фарш с томатным соусом и травами. Отдельно готовим соус бешамель: буквально варим муку в молоке с солью и специями до загустения.
После того как соусы будут готовы, смазываем маслом форму для выпечки, потом добавляем бешамель и выкладываем листы лазаньи, чередуя с соусом болоньезе. Каждый верх посыпаем мягким сыром, последний - твердым. Это важно, так как без соуса листы получаются сухими. Всего рецепт классический занимает 30-40 минут (при условии 180 °C в плите). По завершению дайте лазанье "постоять" 15-20 минут.
Лазанья Клопотенко - авторский рецепт шеф-повара
Если обычные рецепты лазаньи вашим гостям и родственникам уже надоели, воспользуйтесь советами известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.
Вам понадобятся:
- лазанья - 10-16 листов;
- телячий фарш (или ассорти) - 800-900 гр;
- томатный сок / соус - 1 стакан;
- оливковое масло - 3 ст.л.;
- репчатый лук, чеснок, сельдерей, базилик;
- красное сухое вино - 100 мл;
- твердый сыр - 300 гр;
- пармезан - 70 гр;
- соль, перец.
Для соуса бешамель:
- молоко - 80 мл;
- сливочное масло - 80-100 гр;
- мука - 80-100 гр;
- мускатный орех, соль.
Для соуса бешамель растопите на сковороде сливочное масло, добавьте немного муки, прожарьте все 3 минуты. Потом влейте холодное молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Варить соус следует на среднем огне. Когда масса загустеет до состояния жидкой сметаны, добавьте соль, мускатный орех, перемешайте - соус готов.
Для соуса болоньезе обжарьте лук и чеснок на оливковом масле до мягкости лука, добавьте сельдерей. Все вместе готовьте около 2-3 минут. Затем добавьте фарш, разбейте его лопаткой на маленькие кусочки. Он должен равномерно потемнеть. Потом влейте сухого вина, а через 5 минут - стакан томатного сока, тушить следует еще минут 10.
Когда соусы готовы, начинайте собирать лазанью: традиционно по очереди выкладывайте макаронные листы, пропитанные соусами и посыпанные сырами. Все готовить в духовке с температурой 180 °C 40-50 минут.
Лазанья дома - самый простые рецепты из того, что есть на кухне
Помните, любой дорогой ингредиент можно легко заменить тем, что есть у вас в холодильнике (но это не касается, например, домашнего теста).
В этом контексте стоит вспомнить об излюбленном всеми хозяйками рецепте ленивой лазаньи или лазаньи в духовке. Этот рецепт довольно простой: он ничем не отличается от классического варианта, разве что меньшим количеством ингредиентов и дешевизной.
Вам понадобятся:
- листы лазаньи или недорогой лаваш;
- твердый сыр - 250 гр.
Для соуса бешамель:
- молоко - 50 мл;
- растительное масло - 50 мл;
- мука - 5 гр;
- специи, соль по вкусу.
Для соуса болоньезе:
- мясной фарш (любой) - 350 гр;
- морковь, лук;
- томатный соус / кетчуп - 250 мл;
- растительное масло - 50 мл.
Делаем все так же: отдельно готовим два соуса (используйте доступные овощи - чеснок, помидоры вместо томатного соуса), потом изрядно смазываем ими листы уже купленного лаваша и запекаем. Сыр в данном случае можно использовать какого-то одного вида: лучше, конечно же, твердого.
Лазанья в мультиварке - какие режимы использовать
Еще один способ приготовить итальянское блюдо быстро - лазанья в мультиварке.
Вам понадобятся:
- недорогой лаваш, пергаментная бумага;
- мягкий сыр - 200 гр;
- твердый сыр - 50 гр.
Для соуса бешамель:
- молоко - 500 мл;
- сливочное масло - 50 мл;
- мука - 5 гр;
- специи, соль по вкусу.
Для соуса болоньезе:
- мясной фарш (можно курицу) - 350 гр;
- морковь, лук;
- томатный соус - 250 мл;
- растительное масло - 20 гр.
Растопите масло в режиме "Жарка", постепенно добавляя в него муку, а потом молоко - это будет соус бешамель. Для соуса болоньезе мультиварку переключите в режим "Выпечка" - чтобы обжарить фарш, лук и чеснок. В режиме "Тушение" добавьте к фаршу томатную пасту.
Чтобы собрать лазанью, дно мультиварки следует устелить пергаментной бумагой и смазать соусом бешамель. Процедура та же, что и в классических рецептах лазаньи в духовке. Потом следует установить мультиварку в режим "Выпечка" на 60 минут.
Можно добавлять курицу и грибы. Лазанья с грибами получится еще экзотичнее, чем лазанья с курицей (когда вы фактически просто заменяете одно мясо на другое). Но всегда обращайте внимание, что многие овощи, в том числе грибы, содержат жидкость. В таком случае их нужно предварительно обжарить, иначе лазанья будет похожа на густой суп.