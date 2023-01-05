Какие блюда точно понравятся вашим близким и что приготовить из фарша на ужин - читайте в материале УНИАН.

Мясной или рыбный фарш - отличная база для множества блюд. Даже начинающая хозяйка сможет порадовать своих близких восхитительным ужином - осталось только выбрать рецепт. УНИАН расскажет, что приготовить из фарша, кроме котлет и тефтелей.

Ранее мы говорили о том, как сделать сочные куриные котлеты, если они для вас остаются фаворитом мясных блюд.

Что приготовить из говяжьего фарша - сочное буррито

говяжий фарш - 500 гр;

твердый сыр - 400 гр;

консервированная кукуруза - 200 гр;

консервированная белая фасоль - 200 гр;

томатный соус - 100 мл;

тортилья - 12 шт;

болгарский перец - 1 шт;

репчатый лук - 1 шт;

оливковое масло;

соль, перец, молотый чеснок.

Лук почистить, смешать с фаршем и обжарить на оливковом масле. Болгарский перец почистить и нарезать кубиками, с фасоли и кукурузы слить жидкость. Когда фарш будет почти готов, добавить к нему овощи. Посолить, посыпать 3\4 тертого сыра, чесночным порошком и специями. Залить томатным соусом, перемешать и томить под крышкой 5-10 минут. Тортильи посыпать оставшимся сыром, выложить на них начинку, свернуть тортилью конвертиком или трубочкой и обжарить на раскаленной сковороде 2 минуты.

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Что приготовить из куриного фарша - аппетитный лаваш

куриный фарш - 500 гр;

густая сметана - 200 гр;

твердый сыр - 150 гр;

тонкий лаваш - 2 шт;

яйца - 1 шт;

соль, перец и зелень.

Фарш посолить и поперчить, добавить к нему мелко нарезанную зелень. Лаваш расстелить на столе, посыпать тертым сыром, сверху положить второй лист лаваша. Фарш смешать со сметаной и выложить на лаваш. Плотно свернуть лаваш рулетом, смазать взбитым яйцом и снова посыпать сыром. Выложить на противень, застеленный пергаментом, выпекать 40-45 минут при 180 °С.

Что приготовить из фарша индейки - паста с мясным соусом

фарш индюшиный - 450 гр;

лук репчатый - 1/2 шт;

стебель сельдерея - 1 шт;

морковь мелкая - 1 шт;

чеснок - 1 зубок;

розмарин свежий - 1/2 ч. л;

масло оливковое - 3 ст. л;

соль, перец - по вкусу;

помидоры, консервированные без шкурки - 780 гр;

молоко - 1/2 стакана;

паста "Феттучини" - 680 гр;

сир "Пармезан" - 50 гр.

В блендер выложить нарезанный лук, сельдерей, чеснок, морковь и розмарин, измельчить. В сотейнике на плите разогреть оливковое масло, высыпать туда все содержимое блендера и варить, помешивая, 3-5 минут. Добавить фарш, посолить, поперчить, готовить 3 минуты. Выложить нарезанные помидоры, влить молоко, стакан воды и 1\2 ч.л соли.

Перемешать, довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить соус до загустения (примерно 30 минут). Отварить пасту согласно инструкции на упаковке, по готовности откинуть на дуршлаг. Смешать в сотейнике с соусом, подавать, посыпав сыром.

Что приготовить из свиного фарша - запеканка с картофелем

картофель - 700 гр;

фарш свиной - 400 гр;

сыр твердый - 80 гр;

лук зеленый - 3-4 шт;

яйца - 1-2 шт;

сметана - 1-2 ст. л;

соль, перец черный молотый - по вкусу;

масло растительное или сливочное.

Картофель очистить, вымыть, натереть на терке и выложить в миску. Жидкость, которая осталась от картофеля, отжать руками. Смазать форму для запекания маслом, выложить в нее половину от общего количества картофеля. Сверху - слой мясного фарша, соль и перец.

Далее необходимо посыпать блюдо мелко нарезанным зеленым луком. Сыр натереть на терке, смешать со второй половиной тертого картофеля, добавить яйцо, сметану, соль, перец и перемешать. Выложить эту массу на фарш, разровнять ложкой. Запекать блюдо в духовке 1 час при 180 °С.

Что приготовить из рыбного фарша - идеальный рулет

филе рыбы (минтай) - 500 гр;

яйца - 3 шт;

желтки яиц - 2 шт;

лук репчатый - 1 шт;

масло сливочное - 70 гр;

сухари панировочные - 2 ст. л;

масло растительное - 4 ст. л;

соль, перец - по вкусу.

Яйца сварить вкрутую, почистить, натереть на мелкой терке. Лук почистить, мелко нарезать, обжарить на сковороде до золотистого цвета. Филе вымыть, обсушить, нарезать кусками, измельчить на мясорубке. Выложить фарш в миску, добавить желток яйца, панировочные сухари и лук, перемешать. Посолить, поперчить, перемешать.

Разогреть духовку до 180 °С. На столе расстелить пищевую пленку, выложить на нее фарш прямоугольником, сверху - тертые яйца и кусочки сливочного масла. Завернуть фарш рулетом с помощью пленки, сверху смазать рулет вторым яичным желтком и посыпать панировочными сухарям. Форму для запекания смазать маслом, выложить рулет и запекать в духовке 1 час.

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