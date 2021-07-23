Госчиновников обязали отражать в декларациях отсутствие гражданства/подданства иностранного государства.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства".

Об этом говорится в указе №305/2021 главы государства от 23 июля.

Согласно решению СНБО, в декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, должна быть указана информация об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства, а также документов, которые дают право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

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Кабинету министров поручено обеспечить информирование на заседании СНБО в августе, в частности о разработке и внесении на рассмотрение Верховной Рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного (множественного) гражданства.

Решение СНБО принято с целью противодействия использованию лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, приобретения гражданства (подданства) иностранного государства во вред национальной безопасности, а также для предотвращения возникновения у таких лиц конфликта интересов вследствие двойного (множественного) гражданства.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Автор: Инна Андалицкая