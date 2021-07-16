А бывшего главу МВД Арсена Авакова наоборот вывели.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел нового министра внутренних дел Дениса Монастырского в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе главы государства №298/2021 от 16 июля.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Монастырского Дениса Анатольевича - министра внутренних дел Украины", - говорится в указе.

В то же время президент вывел из состава СНБО бывшего главу МВД Арсена Авакова.

Денис Монастырский – министр внутренних дел

Читайте такжеДенис Монастырский: что известно о новом главе МВД16 июля Верховная Рада назначила народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.

15 июля ВР одобрила отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

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Автор: Виталий Саенко