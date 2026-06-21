Украина готова производить ракеты к Patriot: Зеленский назвал последнюю преграду

Президент говорит, что все заинтересованные стороны согласны на производство ракет в Украине.

Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot. В принципе все готово, нужно только окончательное согласие Белого дома. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ТСН.

По его словам, во время встречи с руководством США на саммите G7 на этой неделе обсуждался ряд вопросов – в частности, о возобновлении санкций против России и предоставлении Украине лицензий на производство американских систем ПВО.

Зеленский отметил, что "американская сторона впервые положительно отреагировала на вопрос о лицензиях".

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"Впервые, потому что раньше всегда было так: "Ну, мы не знаем. Ну, может быть. Ну, посмотрим". А что на этот раз они сказали? Они сказали, что видят, что решат этот вопрос для Украины", – сказал президент.

Он подчеркнул, что в настоящее время сами США производят около 700 ракет-перехватчиков для систем Patriot. И хотя не так давно Пентагон разрешил Германии производить эти же ракеты по лицензии, этого всё равно будет мало.

"Немцы некоторое время назад начали производство. Мы уже подписали с ними контракт на значительную сумму на 600 ракет. Это хороший контракт. Ну, когда они прибудут? Безусловно, это достаточно длительный процесс. И мы хотим, и все согласны, что, кроме немцев, в Европе у нас сегодня, в принципе, есть все технические возможности, чтобы начать производство ракет для систем Patriot. (...) Мы пришли к выводу, что сейчас нужно одобрение. Лично от Трампа. Все остальные согласны", – сказал Зеленский.

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